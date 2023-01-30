Путін погрожував Лондону ракетним ударом напередодні вторгнення в Україну.

Про це розповів британський експрем’єр Борис Джонсон у документальному фільмі «Путін проти Заходу».

 

 

Напередодні вторгнення в Україну російський президент Володимир Путін погрожував британському керівництву завдати ракетного удару по Об’єднаному Королівству. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС. Погроза шефа Кремля пролунала під час його телефонної розмови з тодішнім прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном. Про це сам експрем’єр розповів у документальному фільмі «Путін проти Заходу» (Putin Vs the West).

 

За словами Джонсона, розмова, яка відбулася в лютому 2022 року, була дуже довгою і екстраординарною. «У якийсь момент він ніби пригрозив мені, сказавши: “Борисе, я не хочу завдавати тобі болю, але з ракетою це займе всього хвилину“, – або щось у цьому дусі», – передав колишній прем'єр слова російського лідера.

 

Цей коментар, зазначив Джонсон, пролунав після його попередження про те, що війна в Україні матиме катастрофічні наслідки, оскільки призведе до західних санкцій та збільшення сил НАТО біля Росії. Він також намагався стримати воєнні дії Росії, пообіцявши Путіну, що Україна не долучиться до НАТО «в осяжному майбутньому».

 

«Він сказав: "Борисе, ви кажете, що Україна не збирається вступати до НАТО найближчим часом. Що означає найближчим часом?" І я сказав: "Ну, вона не збирається вступати до НАТО в найближчому майбутньому. Ви це чудово знаєте», – розповів Джонсон. Він попередив співрозмовника, що будь-яке вторгнення означатиме «більше НАТО, а не менше НАТО біля кордонів Росії».

 

Документальний фільм «Путін проти Заходу» вийде в етер у понеділок, 30 січня, о 21:00 (за Ґрінвічем) на телеканалі BBC 2 і буде доступний на платформі iPlayer.

30.01.2023

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