Суд ООН частково визнав претензії України до Росії.

Йшлося про порушення Москвою міжнародних конвенцій на Донбасі й у Криму, починаючи 2014 року.

Міжнародний суд ООН у Гаазі визнав, що Росія лише частково порушила положення двох міжнародних конвенцій – щодо боротьби з фінансуванням тероризму та про ліквідацію всіх форм расової дискримінації – на сході України та в анексованому Криму, починаючи з 2014 року. Таке рішення щодо позову України проти Росії оголосив суд у середу, 31 січня. Про це повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle.

Водночас суд відхилив значну частину претензій України, зокрема відмовившись присудити їй компенсації, яких вимагав Київ. Україна подала заяву до Міжнародного суду ООН у 2017 році у зв'язку з діями проросійських сепаратистів 2014 року на сході України та російської влади в анексованому РФ Криму. Тож процес тривав майже сім років.

Судді дійшли висновку, що поняття «фінансування тероризму» передбачає обов'язкову наявність фінансових транзакцій, чого не вдалося довести позивачу. На цій підставі претензії було відхилено. Водночас суд визнав, що Росія не розслідувала фінансової підтримки сепаратистських угруповань на сході України у 2014 році.

Щодо другої міжнародної конвенції, то суд ухвалив, що Росія не захищала освіту українською мовою в Криму. Набір на навчальні програми українською мовою різко впав після анексії півострова РФ у 2014 році. Однак суд і в цьому випадку не призначив Україні компенсації, а також не погодився зі звинуваченням на адресу РФ у переслідуванні етнічних меншин у Криму саме за етнічною ознакою.

«Це перше рішення, в якому в юридично зобов'язувальній формі Міжнародний суд встановлює, що Росія є порушником міжнародного права, а саме двох міжнародних конвенцій. Це лише початок і перше рішення щодо суті. До цього моменту РФ ніколи не визнавалася порушником міжнародного права», – заявив амбасадор з особливих доручень Антон Кориневич, який репрезентує Україну в суді.