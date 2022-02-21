Штаб ЗСУ зафіксував обстріл Луганська з боку окупованих територій.

Українським військовикам вдалося зафіксувати на відео обстріли Луганська з боку окупованих територій. Штаб Операції Об'єднаних сил застерігає, що ці обстріли можуть використати для дискредитації українського війська.

"Російсько-окупаційні війська здійснили чергову провокацію з метою звинувачення українських військових. Агресор відкрив вогонь з важкого озброєння, з району населеного пункту Лобачеве у напрямку Луганська", – йдеться у повідомленні штабу ООС.

Українське командування зазначає, що за відсутності будь-яких агресивних дій з боку українських захисників "загарбники самі підривають об’єкти інфраструктури на окупованих територіях та здійснюють хаотичні обстріли населених пунктів".

"Очевидним є те, що противник продовжує використання своїх пропагандистських методів ведення інформаційної війни з метою звинувачення Збройних Сил України та нагнітання ситуації", – підкреслили у штабі ООС.

Нагадаємо, російську пропаґанду щодня викривають на поширенні фейків про конфлікт довкола Укураїни та інсценізації ескалації. Ватажки рухів "ДНР" і "ЛНР" записали відео про початок евакуації ще за декілька днів до реального загострення. Напаредодні бойовики поширили два сюжети, в яких в одному й тому ж будинку з тими самими акторами розповідається і про перестрілку з українськими диверсантами, і про обстріл цивільного житла.