Бойовики награли в одному будинку два фейкові відео про бої з українцями.

Пропаґандистські ресурси організації "ДНР" тиражують у соціальних мережах відеоролики, на котрих демонструють наслідки обстрілів української армії та операції із затримання українських диверсантів. У двох таких сюжетах бойовики використали однакових акторів та будинок, котрий нібито атакували.

Цей збіг зауважив telegram-канал UkrainaOnlline.

"Подивіться на будинок, котрий учора розстріляв так званий спецназ "ДНР", а сьогодні вранці вже знімають ролик про те, начебто його розбомбили ЗСУ. Навіть акторів на міняють - дід, який давав інтерв'ю, і хлоп, який виходить із будинку, - це одна й та сама особа", - звернули увагу автори каналу.

Інформаційна аґенція УНІАН зазначає, що 20 лютого російські пропагандисти почали активно поширювати відео "спецоперації із затримання українських терористів". Зазначалося, що затримані "диверсанти" нібито хотіли підірвати електростанції, газопроводи та фільтрувальні станції.

У новому екшені від контрольованих Росією бойовиків показали перестрілку з використанням БТР та штурм житлового будинку, який називають "базою диверсантів". Для правдоподібності бойовики змусили одного з акторів кричати "А-а-а, допоможіть".

Згодом бойовики звинуватили ЗСУ в обстрілі житлового будинку в Донецьку, а в якості доказів надали ще один ролик. Однак "база диверсантів" та "будинок, який розбомбили ЗСУ" виявилися однаковими. Збігаються не лише фасад будинку, а й паркан та навіть актори - змінили бойовики тільки сценарій.

Українська медійна ініціатива Stopfake звернула увагу на те, що на відеороликах пропаґандистів є тотожними низка деталей: фасад будинків ідентичний (на обох відео бачимо на будинку супутникову тарілку); газова труба; огорожа на обох відео ідентична: зелений залізний паркан (його чітко видно на нічному відео, коли локацію освітлюють постріли); залізні фігурні ворота; паркан "під камінь".

"Російські ЗМІ продовжують створювати картинку для своїх пропагандистських сюжетів. Причому, одне й те ж зрежисоване відео стає приводом для декількох звинувачень ЗСУ в провокаціях. З відео телеграм-каналу WarGonzo видно, що бойовики в шевронах «МГБ» здійснюють постріли у напрямку будинку, який в іншому відео, за твердженням пропагандистів, постраждав від прицільних пострілів ЗСУ по мирному населенню. При цьому, на відео так званої «спецоперації» телеграм-каналу WarGonzo чітко видно й чутно, як віддається наказ на здійснення пострілу із РПГ по будівлі. На відео «обстріляного будинку ЗСУ» з телеграм-каналу «Типичный Донецк» - «постраждалий» демонструє снаряд саме з цього виду озброєння", - ідеться в публікації.

Як заявив раніше розслідувач журналістської аґенції Bellingcat Христо Грозєв, бойовики зняли свої пропагандистські ролики ще на початку лютого.

Розповідаючи про відео, яке поширили російські ЗМІ і телеграм-канали 18-го лютого, Грозєв сказав: "Ми перевірили метадані цього відео, яке, за описом, мало відбутися 18-го лютого: воно записане не пізніше 8 лютого. Так що є повно таких фальшивок, ми збираємо їх в архів і будемо публікувати знайдений нами їхній реальний час запису".