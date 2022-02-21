Росія звинуватила Україну в розстрілі свого прикордонного пункту.

Федеральна служба безпеки Росії звинуватила Україну в тому, що український снаряд розніс пункт російських прикордонників. Державна прикордонна служба України та Міністерство оборони назвали закид РФ умисною провокацією.

Як повідомляє Слідчий комітет РФ, "21 лютого 2022 року о 9:50 випущеним із території України снарядом невстановленого зразка повністю зруйновано місце несення служби прикордонних загонів прикордонного управління ФСБ Росії по Ростовській області, розташоване на віддалі близько 150 метрів від російсько-українського кордону".

У заяві ДПСУ зазначено, що звинувачення ФСБ РФ в обстрілі з території України – "відверта провокація".

Українські прикордонники звертають увагу на те, що росіяни не вказали точного місця, "окрім як за 150 метрів від російсько-українського кордону".

"Відзначимо, що Ростовська область межує як з контрольованою українською владою територією в межах Луганської області, так і з неконтрольованою ділянкою українського кордону, протяжність якої понад 400 км... Окремі джерела, на які посилаються російські ресурси, зазначають, що йдеться про територію, котра розташована поряд із неконтрольованою Україною ділянкою кордону в Неклинівському районі Ростовської області", – заявили у ДПСУ.

Штаб Операції Об'єднаних Сил заявив, що російська пропаґанда продовжує інформаційну війну проти України "з метою звинувачення Збройних Сил України та нагнітання ситуації".

"Артилерійські підрозділи зі складу Об’єднаних сил перебувають в районах відведення. Відтак, враховуючи технічні характеристики наявних на озброєнні Збройних Сил України артилерійських систем, ураження зазначеного «господарського приміщення» є неможливим", – наголосили в командуванні.

Українські військовики наголошують на тому, що продемонстрована на фото та відео російськими пропагандистськими медіями будівля більше нагадує господарське приміщення, аніж прикордонний пункт.

Штаб інформує, що підрозділи Збройних Сил України перебувають на своїх позиціях, дотримуються "мінських домовленостей" і не проводять жодних наступальних дій.

"За відсутності будь-яких агресивних дій з боку українських захисників, загарбники самі підривають об’єкти інфраструктури та здійснюють хаотичні обстріли населених пунктів", – зазначили у штабі.

На нестикування в інформації ФСБ вказують аналітики з Conflict Intelligence Team. Хутір Щербаково розташований на відстані щонайменше 37 кілометрів від лінії зіткнення на Донбасі. Серед артилерії, яка має Україну на озброєнні, вогонь на таку відстань можуть вести лише реактивні системи залпового вогню «Смерч» та українська модифікація «Вільха», а також самохідні знаряддя «Півонія».

«Вважаємо, що обстріл з однієї з цих важких систем мав залишити значно більші руйнування, ніж ми спостерігаємо на відео, а від реактивного снаряда «Смерча», як правило, залишається характерний «хвіст» ракетної частини (як, наприклад, після обстрілу підконтрольного Україні Краматорська у 2015 році), – повідомляють у CIT. – Крім того, прицільно вцілити в маленьку будівлю «Піон» чи «Смерч» на такій дальності не спроможні. Теоретично, на це здатна «Вільха», реактивні снаряди якої оснащені системою наведення, проте це не скасовує невідповідності характеру пошкоджень масі бойової частини, не кажучи вже про відсутність військового сенсу в витратах дорогого високоточного боєприпасу на таку дрібну ціль».

Аналітики зазначають, що інцидент, найімовірніше, є інсценуванням, яке необхідне для того, щоб з'явився привід для початку російської операції проти України.