Російська ФСБ стверджує, що вбила на своїй території "п'ятьох диверсантів".

Російські військовики стверджують, що зранку 21 лютого вбили пʼятьох членів української "диверсійно-розвідувальної групи" поблизу населеного пункту Мітякінська в Ростовській області.

Як заявила пресслужба Південного військового округу, "бойове зіткнення" сталося близько 06:00 на ділянці російсько-українського кордону.

Також російські військові вказують, нібито для "евакуації диверсантів" на територію Росії увійшли дві бойові машини піхоти ЗСУ, які були знищені з протитанкової зброї.

Населений пункт Мітякінська розташований на північному березі річки Сіверський Донець впритул до кордону з Україною. На території України ця річка є природною перепоною, яка розділяє підконтрольну уряду частину Луганської області і територію, контрольовану підтримуваним Росією угрупованням "ЛНР", зазначає "Радіо Свобода".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав бздурою російські повідомлення і закликав Росію "негайно зупинити фабрику фейків".

"Категорично спростовую дезінформацію РФ. Україна: не нападала на Донецьк, Луганськ; не надсилала диверсантів чи БТРи через кордон; не обстрілювала територію РФ чи КПП на кордоні; не вчиняла диверсій. І не планує подібних дій", – заявив Кулеба.