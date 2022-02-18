Бойовики готували провокацію заздалегідь: заяви Пушиліна і Пасічника записані ще позавчора.

Відеозвернення ватажків організацій "ДНР" і "ЛНР" Дениса Пушиліна і Леоніда Пасічника про екстрену евакуацію мешканців окупованих територій під приводом захисту від українського нападу були записані заздалегідь – щонайраніше позавчора.

Про це повідомив громадський активіст Сергій Стерненко, проаналізувавши метадані файлів, що були поширені бойовиками у мережі Telegram.

"Згідно із метаданими відео про "евакуацію" з очільником окупаційної адміністрації РФ на окупованій частині Луганщини Пасічником, його було записано щонайменше за дві доби до публікації, 16.02.2022. Тобто ще до того, як за версією РФ "Україна почала атаку", – прокоментував Стерненко.

Аналогічне відео з Денисом Пушиліним також записане 16 лютого, зауважив активіст.

"Це свідчить про те, що і обстріли 17.02, і примусове переміщення населення – заздалегіть запланована операція російських окупантів", – наголосив він.

"Дуже тупі росіяни паляться просто неймовірно завдяки сучасним технологіям", – вражається Сергій.

Стерненко також повідомив, що при перевірці метаданих вдалося дістати інформацію про локалізацію файла на комп‘ютері – назва папки "Бросок мангуста". На його думку, це звучить як назва спецоперації.

Стерненко вважає, що цю операцію могли так назвати як натяк на операцію "Мангуст", котру спецслужби Сполучених Штатів Америки здійснювали на Кубі з метою повалення режиму Фіделя Кастро.

Громадський активіст Денис Казанський вважає, що ватажки рухів "ДНР" і "ЛНР" своїми відеофайлами "спалили контору".

"16 лютого жодного загострення іще не було. Абсолютна тиша на фронті. Тобто: все планували наперед. І стрільбу по дитячому садку, котра відбулася лише 17 лютого, і всю цю істерику із евакуацією", – прокоментував Казанський.