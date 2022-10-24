Шойгу намагався налякати західних колег «брудною бомбою» з України.

Міністри оборони Франції, Великої Британії та США назвали заяви російського колеги інсинуацією.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу 23 жовтня зв'язався телефонічно з міністрами оборони кількох західних країн: Франції, Великої Британії та США. З кожним із них Шойгу обговорював ситуацію в Україні, яка, за твердженням росіянина, «має стійку тенденцію до подальшої неконтрольованої ескалації». Про це повідомило інформаційне агентство Interfax.

Під час перемовин із представниками західних держав, як повідомило Міноборони РФ, Шойгу висловив свою «стурбованість щодо можливих провокацій з боку України зі застосуванням "брудної бомби"». Міноборони РФ не надало жодних доказів на підтримку цієї версії. «Брудна бомба» – це звичайний вибуховий пристрій, начинений радіоактивними речовинами.

Незадовго до цих телефонатів російське державне інформаційне агентство «РИА Новости» повідомило, що «київський режим готує провокацію з "брудною бомбою"» в Україні. Агентство нібито покликалося на «джерела, що заслуговують на довіру, в різних країнах», у тому числі в Україні. За його твердженням, провокацію нібито готують для того, щоби звинуватити Росію у застосуванні зброї масового знищення та «тим самим запустити у світі потужну антиросійську кампанію, спрямовану на підрив довіри до Москви».

Після згаданих телефонних перемовин міністри оборони Франції, Великої Британії та США оприлюднили спільну заяву, в якій назвали явною інсинуацією твердження Шойгу, що нібито Україна готується підірвати «брудну бомбу». «Наші країни чітко дали зрозуміти, що ми всі відкидаємо відверто хибні твердження Росії про те, що Україна нібито готується застосувати "брудну бомбу" на власній території. Світову громадськість не введуть в оману будь-які спроби використання цього звинувачення як приводу для ескалації. Ми також відкидаємо будь-які приводи для ескалації з боку Росії», — йдеться у заяві.