Шойгу намагався налякати західних колег «брудною бомбою» з України.

Міністри оборони Франції, Великої Британії та США назвали заяви російського колеги інсинуацією.

 

 

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу 23 жовтня зв'язався телефонічно з міністрами оборони кількох західних країн: Франції, Великої Британії та США. З кожним із них Шойгу обговорював ситуацію в Україні, яка, за твердженням росіянина, «має стійку тенденцію до подальшої неконтрольованої ескалації». Про це повідомило інформаційне агентство Interfax.

 

Під час перемовин із представниками західних держав, як повідомило Міноборони РФ, Шойгу висловив свою «стурбованість щодо можливих провокацій з боку України зі застосуванням "брудної бомби"». Міноборони РФ не надало жодних доказів на підтримку цієї версії. «Брудна бомба» – це звичайний вибуховий пристрій, начинений радіоактивними речовинами. 

 

Незадовго до цих телефонатів російське державне інформаційне агентство «РИА Новости» повідомило, що «київський режим готує провокацію з "брудною бомбою"» в Україні. Агентство нібито покликалося на «джерела, що заслуговують на довіру, в різних країнах», у тому числі в Україні. За його твердженням, провокацію нібито готують для того, щоби звинуватити Росію у застосуванні зброї масового знищення та «тим самим запустити у світі потужну антиросійську кампанію, спрямовану на підрив довіри до Москви».  

 

Після згаданих телефонних перемовин міністри оборони Франції, Великої Британії та США оприлюднили спільну заяву, в якій назвали явною інсинуацією твердження Шойгу, що нібито Україна готується підірвати «брудну бомбу». «Наші країни чітко дали зрозуміти, що ми всі відкидаємо відверто хибні твердження Росії про те, що Україна нібито готується застосувати "брудну бомбу" на власній території. Світову громадськість не введуть в оману будь-які спроби використання цього звинувачення як приводу для ескалації. Ми також відкидаємо будь-які приводи для ескалації з боку Росії», — йдеться у заяві.

24.10.2022

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Мітохондріальна ДНК не відповідає загальній теорії
На відміну від поширених припущень, мітохондріальна ДНК проникає до геному клітинного ядра.
24.10.22 | | Наука
Синусоїда Іздрика
Роксана Харчук
І в поезії, і в прозі мистець залишається вірним одній наскрізній темі. Його цікавить людина із властивостями, людина вразлива, котрій існування завдає болю, і способи виживання такої особистості серед насильства, жорстокості й світового абсурду.
24.10.22 | | Штука
242-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу підрозділи наших Сил оборони відбили атаки російських окупантів у районах населених пунктів Бахмут, Бахмутське, Іванград, Мар’їнка, Соледар, Озарянівка, Одрадівка Донецької області та Білогорівка на Луганщині.
23.10.22 | | Україна
Лейтенант Шпола у “Вогненних стовпах”: три розв’язки задачі
Олеся Ісаюк
Стиль — це показник глибини зраненості тих, хто був свідком Другої світової та боротьби проти совєтського режиму після її закінчення, а ще тривалої заборони на озвучення тієї зраненості
22.10.22 | | Україна
До Всесвітнього дня рок’н’ролу
Іван Банах
Хроніки Квіткової революції: 12 квітня 1954 року Білл Гейлі записав «Rock Around the Clock», перший рок-хіт. 13 квітня проголошено як World Rock’n’roll Day.
22.10.22 | | Минуле
Імператорські клопоти
Василь МАХНО
імператор питає: «а що там війська?» у блідого – як смерть – міністра «оборона – тонка, дорога – слизька ми тримаємо там половину міста»
22.10.22 | | Дискурси
241-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Тернова Харківської області, Білогорівка та Золотарівка Луганської області та Лиман, Іванград, Соледар, Новокалинове, Озарянівка, Одрадівка і Первомайське на Донеччині.
22.10.22 | | Україна
Рідна – це мова твого роду
Віталій Портников
Люди, які творили українську культуру всі ці сторіччя, робили вибір – хоча б вшануйте цей вибір, пам’ять тих великих людей, без яких, як без Тараса Шевченка чи Івана Франка, просто не було б українського народу.
21.10.22 | | Галичина

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.