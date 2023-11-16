Фінляндія закриває чотири пункти пропуску на кордоні з Росією.

Фінська влада пояснює це російськими провокаціями з використанням нелеґальних міґрантів.

 

 

Фінський уряд вирішив закрити чотири пункти пропуску на кордоні з Росією. Про це повідомило фінське видання YLE News з покликом на заяву міністерки закордонних справ Фінляндії Марі Рантанен (Mari Rantanen). У ніч проти суботи, 18 листопада, припинять роботу прикордонні пункти пропуску Іматра, Нійрала, Нуямаа та Ваалімаа.

 

Однак шукачів притулку, якщо вони продовжуватимуть прибувати, збираються приймати в будь-якому разі, але лише на двох пунктах пропуску – Салла та Вартіус.

 

«Обмеження діятимуть до 18 лютого 2024 року. Уряд зосередить розгляд можливих клопотань щодо надання міжнародного захисту на прикордонних переходах Салла та Вартіус», – повідомила у четвер, 16 листопада, на пресконференції Марі Рантанен.

 

На східному кордоні Фінляндії, окрім згаданих прикордонних переходів Вартіус і Салла, залишаються відкритими ще Куусамо та Рая-Йоосеппі.

 

За словами Рантанен, «рішення було ухвалене, оскільки, ґрунтуючись на спостереженнях та інформації, отриманій Прикордонною службою та іншими органами, є чіткі вказівки на те, що влада іноземної держави (Росії, – ред.) відіграла певну роль у прибутті до Фінляндії тих, хто незаконно перетнув кордон».

 

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпон (Petteri Orpon) вважає, що «це не надзвичайна ситуація, а організована діяльність». «Діяльність російської прикордонної влади змінилася», – додав він.

 

Як зазначає видання Yle, останніми тижнями значно зросла кількість прохачів притулку, які намагаються потрапити до Фінляндії через російський кордон. Російська влада змінила свою поведінку і почала дозволяти громадянам третіх країн в'їжджати на фінський кордон без віз. Представник Прикордонної служби Фінляндії Маркку Гассінен  (Markku Hassinen) вважає, що прибуття шукачів притулку до фінського кордону «було чітко організованим і не могло виникнути саме собою».

16.11.2023

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