За даними розвідки США, російське командування отримало наказ вторгнутися в Україну.

Утім, не виключено, що Путін все ще може скасувати наказ.

Розвідувальна спільнота Сполучених Штатів володіє розвідувальними даними про те, що російські командири отримали наказ здійснити вторгнення в Україну. Про це чиновник високого рангу з адміністрації президента США повідомив телеканалу CBS News. За його словами, командири на місцях вже розробляють конкретні плани щодо того, як вони маневруватимуть на своїх ділянках поля бою.

Утім, на переконання представника Білого дому, наявність такого наказі, ще не означає стовідсоткової впевненості, що інвазія відбудеться. «Президент Росії Володимир Путін все ще може змінити накази, якщо передумає», – зазначив чиновник.

Нагадаємо, що 18 лютого під час брифінгу в Білому домі президент США Джо Байден, відповідаючи на пряме запитання журналіста щодо ймовірності російської інвазії, заявив, що російський лідер Володимир Путін уже ухвалив рішення про масштабну агресію проти України.

«У нас є підстави стверджувати, що Росія може напасти на Україну в найближчі тижні, найближчі дні. Ми думаємо, що вони нападуть на Київ, там живуть 2,8 мільйона людей. Ми говоримо про це не тому, що ми хочемо конфлікту, а для того, щоб усунути будь-які підстави, які могли б бути використані росіянами для виправдання своїх дій», – застеріг Байден.