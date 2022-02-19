Байден вважає, що Путін ухвалив рішення про вторгнення в Україну

Президент США Джо Байден вважає, що російський лідер Володимир Путін уже ухвалив рішення про масштабну агресію проти України. Про це він заявив у Білому домі 18 лютого, відповідаючи на пряме запитання журналіста про це.

– А чи є у вас якісь дані про те, чи прийняв президент Путін рішення про вторгнення? Чи ви впевнені, щодо нього — що він ще не прийняв такого рішення? — На даний момент я переконаний, що він прийняв рішення. Ми маємо підстави так вважати.

Наприкінці пресконференції журналісти ще раз попросили Байдена однозначно відповісти, чи він переконаний, що Путін має намір вторгнутися в Україну, і президент США однозначно сказав «так».

– Ви переконані? Ви переконані, що президент Путін збирається вторгнутися в Україну? Чи власне це ви сказали тільки що кілька хвилин тому? — Так, переконаний. Так. – Отже, про дипломатію вже не йдеться? – Ні. Вона є завжди — поки він не зробив цього, дипломатія завжди є можливістю. – Які підстави, що ви вважаєте, що він взагалі розглядає цей варіант? – Ми маємо значні розвідувальні спроможності.

Під час основної частини свого виступу Байден наголосив, що США все ще сподіваються на дипломатичний шлях:

Вчора Росія погодилася на зустріч Лаврова та Блінкена 24 лютого в Європі. Але якщо Росія вдасться до воєнних дій до цього, це означає, що вони обрали не шлях дипломатії, а обрали війну, і вони заплатять високу ціну за це… Перед Росією є вибір між війною і стражданнями та дипломатією, яка принесе полегшення для всіх

Але, відзначив президент США,