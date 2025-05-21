Євроунія запровадила санкції проти німецьких проросійських блогерів.

Ці блогери мешкають у Росії та поширюють дезінформацію і кремлівську пропаганду.

 

 

В рамках нового пакету штрафних заходів проти Росії, яка продовжує військову аґресію щодо України, Європейська Унія вперше внесла до свого списку санкцій німецьких блогерів. Про це повідомила газета Berliner Zeitung з покликом на рішення, ухвалене Радою ЄУ зі закордонних справ у вівторок, 20 травня. Під штрафні заходи 17-го пакету санкцій ЄУ потрапили Аліна Ліпп (Alina Lipp) і Томас Рьопер (Thomas Röper), які «систематично поширюють дезінформацію про російське вторгнення в Україну й у такий спосіб підтримують Росію».

 

Санкції проти 31-річної Ліпп і 53-річного Рьопера, які нині мешкають у Росії, передбачають певні обмеження на поїздки до Євроунії, а також заморожування активів і заборону на надання їм коштів або інших економічних ресурсів. Водночас їм як громадянам ФРН, як і раніше, дозволено в'їзд до Німеччини, але не до решти країн-членів ЄУ.

 

Томас Рьопер веде блог німецькою мовою під назвою Anti-Spiegel (з натяком на протистояння авторитетному німецькому часопису Der Spiegel). Аліна Ліпп веде Telegram-канал Neues aus Russland («Новини з Росії») російською та німецькою мовами, а також YouTube-канал Glücklich auf der Krim («Щасливі в Криму»). Кілька днів тому Ліпп повідомила, що в неї немає нерухомості в Німеччині і що, якби захотіла повернутися до ФРН, «то на танку».

 

Обох блогерів неодноразово звинувачували в тиражуванні неправдивої інформації. За даними Брюсселя, Ліпп контактує з російськими збройними силами на сході України і поширює кремлівську військову пропаганду. Вона також регулярно бере участь у передачах російського армійського телеканалу «Звезда». Рьопер вітав Росію анексією українських областей і брав участь у кампанії з проведення так званих «референдумів» про входження до складу РФ. Вони обидвоє також заперечують факт різанини в Бучі та поширюють конспірологічні міфи про нібито американські лабораторії біологічної зброї в Україні.

 

21.05.2025

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