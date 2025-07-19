У Чехії заборонили пропаганду комунізму.

За це каратимуть позбавленням волі до п’яти років.

Президент Чехії Петр Павел у п'ятницю, 18 липня, підписав поправки до кримінального кодексу країни, які запроваджують кримінальну відповідальність за пропаганду комунізму. Про це повідомляє інформаційний портал Euractiv. Зміна закону відбулася після закликів низки чеських дослідницьких інститутів, включно з Інститутом з вивчення тоталітарних режимів, виправити те, що вони назвали правовим дисбалансом.

Пропаганда комуністичної ідеології тепер буде прирівнюватися в Чехії до нацистської пропаганди. За неї загрожуватиме покарання до п’яти років позбавлення волі. Відповідальність передбачена для будь-кого, хто «створює, підтримує або пропагує нацистські, комуністичні або інші рухи, явно спрямовані на придушення прав і свобод людини або розпалювання расової, етнічної, національної, релігійної або класової ненависті».

Заборону на пропаганду комунізму засудила Комуністична партія Чехії і Моравії (КПЧМ), яку очолює депутатка Європарламенту від Чехії Катеріна Конечна (Kateřina Konečná). У партії назвали ініціативу «провальною спробою поставити КПЧМ поза законом і залякати критиків нинішнього режиму».

Як зазначає Euractiv, наразі неясно, як новий закон буде застосовуватися до таких партій, як КПЧМ. Наразі вона не має місць у парламенті країни, але, згідно з останніми опитуваннями, її альянс набирає 5% голосів. Якщо партії вдасться зберегти підтримку на такому рівні до виборів, які відбудуться в жовтні 2025 року, то вона має всі шанси повернутися до нижньої палати парламенту.