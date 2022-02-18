Британія таки тимчасово переносить до Львова своє посольство.

Про тимчасовий переїзд посольства Британії з Києва до Львова повідомили сьогодні, 18 лютого, на сайті МЗС Обєднаного Королівства. Також зазначається, що на такий крок дипломати змушені піти через побоювання нової агресії Росії проти України.

 

"Посольство Британії у Києві тимчасово переїздить. Персонал посольства працюватиме з офісу у Львові", - йдеться в офіційному повідомленні.

 

Також Міністерство закордонних справ Британії вчергове закликає своїх громадян в Україні виїздити додому комерційними рейсами, поки є така можливість, і зазначає, що при ескалації конфлікту британці в Україні не зможуть розраховувати на посилену консульську підтримку або допомогу з евакуацією. 

 

Вперше Британія закликала своїх громадян покинути Україну через загрозу повномасштабної війни з Росією 11 лютого Британія. Згодом вона також оголосила про відкликання своїх військових інструкторів. 15 лютого на сайті МЗС Об'єднаного Королівства з'явилася інформація про  відкриття у Львові офісу консульських послуг. Але в той час посол в Україні Мелінда Сіммонс планувала залишатися у Києві з основною командою співробітників.

 

Днями острівна країна тимчасово послабила візові правила для родичів британських громадян, які виїжджають з України

 

Від минулої неділі про тимчасове переміщення своїх посольств до Львова оголосили США, Австралія, Ізраїль і Канада, частину співробітників посольства до міста Лева перевезе і Литва.

18.02.2022

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