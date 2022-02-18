Посол Росії в ООН заявив, що СРСР не зник, а лише змінив назву.

Заступник міністра закордонних справ Росії Сєрґєй Вєршинін заявив, що правонаступництво РФ в Організації Об'єднаних Націй слід сприймати у тому розумінні, наче Радянський Союз не зник, а лише змінив свою назву.

Про це Вєршинін сказав на засіданні Ради безпеки ООН, коментуючи закиди українського представництва про сумнівну леґітимність російського членства в ООН, передає tass.ru.

Представник Росії поскаржився, що, "на жаль, доводиться казати, що не вперше представники різних країн, у тому числі України, намагаються самоствердитися за рахунок спекуляцій на тему законності перебування Росії в Раді безпеки". "Сподівання зрозумілі – вони на невибагливу і далеку від знання міжнародного права аудиторію", – заявив російський дипломат.

"Розмірковувати про те, чи проходила Росія заново процедуру вступу в ООН? Напевно, можна поставити питання про те, чи проходила сама Україна це, а чи в вашому обличчі ми надалі маємо справу з Українською радянською соціалістичною республікою?" – продовжив Вєршинін.

"Російська Федерація є державою-продовжувачем [государством-продолжателем] СРСР. Йдеться, у суті справи, лише про зміну назви держави. А Україна якраз стала державою-наступницею [УРСР] [государством-преемницей], тобто є новим державним утворенням", – ствердив дипломат.

Раніше голова представництва України в Організації Об'єднаних Націй Сергій Кислиця заявив про те, що Росія не є членом ООН і не може брати участі у засіданнях Ради безпеки організації.

"Російська Федерація каже, що вона є постійним членом Ради безпеки ООН – а це особливий статус, який, наприклад, дає право накладати вето. Перелік держав, що є постійними членами РБ, прямо прописаний у Статуті ООН: це Китай, Франція, Радянський Союз, Велика Британія та США. Повторюся: чинний Статут каже, що Радянський Союз досі існує, а про Росію і не згадує. Однак вже 30 років у залі сидять якісь люди, що поставили перед собою табличку "Росія", і видають себе за члена Радбезу ООН", – обурився амбасадор у інтерв'ю виданню "Європейська правда".

Кислиця нагадав, що Росія не проходила процедури набуття членства в ООН.

"Статут ООН був підписаний у червні 1945 року на так званій "Сан-Франциській конференції", де була створена Організація об’єднаних націй. Свої підписи на Статуті поставили 50 держав-засновниць ООН: у мене є копія цього документа, там є підписи Радянського Союзу, Української РСР, Білоруської РСР. А от підпису РСФСР, тобто радянської Росії – немає. Хоча на той час існувало окреме міністерство закордонних справ саме Росії як республіки-члена Радянського Союзу, тобто вони могли бути учасником процесу – але не були. Отже, з’явилася ООН, країни-члени почали засновувати свої представництва – з’явилися окремі дипмісії СРСР, УРСР, БРСР. А от Росії та інших республік як членів ООН так і не з’явилося", – підкреслив він.

Український амбасадор нагадав, що Росія попросилася до ООН "явочним порядком".

"Останнім послом СРСР був Юлій Воронцов... Так збіглося, що в грудні 1991 року саме СРСР був головуючою країною в Радбезі. Уявіть собі картину: 24 грудня, останнє у році засідання РБ, всі західні дипломати вже готові святкувати Різдво. І от наприкінці цього засідання посол Воронцов інформує інших членів Радбезу, що до секретаріату ООН надійшов лист президента РФ Бориса Єльцина про те, що Росія має намір бути країною-продовжувачем Союзу в ООН та у Раді безпеки. І додає: а я відтепер буду послом не Радянського Союзу, а Російської Федерації. І закрив засідання. І все було б нічого, якби не було Статуту ООН, який передбачає окрему процедуру прийняття нових держав до ООН і членства в Радбезі. Росія стала єдиною державою в світі, яка обійшла цю процедуру", – констатував Кислиця.

Голова представництва України закликав здійснити юридичний аналіз документів і перевірити обставини набуття Росією членства в ООН. "Бо це питання – екзистенціалістське, визначальне для всієї системи світової безпеки. Воно визначає шлях, яким розвивається ООН. Визначає, чи має ООН намір виконувати свій Статут – чи сприймає його як щось таке, що можна натягувати на конкретну ситуацію і втілювати у такому вигляді. Бо якщо йдеться про другий варіант – то давайте не будемо один одного дурити розповідями про те, що, мовляв, існує глобальна система безпеки, заснована на правилах", – наголосив амбасадор.