Ізраїль висловився за демісію генсека ООН.

Це стало реакцією на слова Ґутерріша про те, що Ізраїль сам винен у терактах ХАМАСу.

Високопосадовці Ізраїлю різко розкритикували генерального секретаря ООН Антоніу Ґутерріша за слова про те, що терористичні атаки палестинського угруповання ХАМАС сталися «не на порожньому місці», і вимагали його демісії. Зокрема постійний представник Ізраїлю в ООН Ґілад Ердан звинуватив Ґутерріша в «кривавому наклепі» та спробах виправдати тероризм.

«Генеральний секретар ООН, який з розумінням ставиться до кампанії масового вбивства дітей, жінок і старих людей, не підходить для керівництва ООН. Я закликаю його негайно піти у відставку. Немає виправдання або сенсу розмовляти з тими, хто висловлює співчуття найжахливішим звірствам, скоєним проти громадян Ізраїлю та єврейського народу. Просто немає слів», – написав Ердан у своєму мікроблозі Twitter.

Міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен, який був присутнім на засіданні Ради безпеки ООН, відмовився від запланованої зустрічі з Ґутеррішем. «Я не зустрічатимуся з генеральним секретарем ООН. Після сьомого жовтня немає місця для збалансованого підходу. ХАМАС має бути стертий з лиця землі», – заявив він.

Водночас Ізраїль погрожує відмовити представникам ООН у видачі віз. «Після його (Ґутерріша) заяв ми відмовимо представникам ООН у видачі віз. Ми вже відмовили у візі заступникові генсека ООН з гуманітарних питань Мартіну Ґріффітсу (Martin Griffiths). Настав час дати їм урок», – наводить слова Ґілада Ердана видання The Times of Israel.

Нагадаємо, що засіданні Ради безпеки ООН Антоніу Ґутерріш розкритикував Ізраїль за «жорстокі бомбардування» Сектору Гази, назвавши їх «явним порушенням норм міжнародного права» та «колективним покаранням». Засудивши ХАМАС за терористичний напад на Ізраїль, він заявив при цьому, що ці злочини було скоєно «не на порожньому місці». «Палестинці протягом 56 років зазнають гнітючої ​​окупації. Вони бачили, як їхні землі систематично пожираються поселеннями і страждають від насильства, їхня економіка придушується, людей виганяють з рідних місць, а їхні будинки зносять. Їхня надія на політичне вирішення їхньої долі зникає», – сказав Ґутерріш.