Москва обурена репортажем італійських журналістів зі Суджі.

Амбасадорку Італії викликали до МЗС, журналістам погрожують кримінальним переслідуванням.

Міністерство закордонних справ Росії викликало амбасадорку Італії в Москві Чечілію Піччоні (Cecilia Piccioni) у зв'язку з роботою італійських журналістів у Суджанському районі Курської області. МЗС РФ висловило дипломатці рішучий протест. Про це повідомила італійська газета Il Giornale.

«Амбасадорці було висловлено рішучий протест у зв'язку з діями знімальної групи італійської державної телерадіокомпанії Rai, яка незаконно проникла на територію РФ для висвітлення злочинного терористичного нападу українських бойовиків на Курську область», – йдеться у повідомленні на сайті МЗС.

Як заявили в МЗС, італійські журналісти порушили російське законодавство та правила журналістської етики, оскільки «використовували перебування на території країни для обілення пропагандистської підтримки злочинів київського режиму». Там додали, що робота кореспондентів підпадає під дію Кримінального кодексу.

У четвер, 15 серпня, італійський телеканал Rai випустив репортаж із Суджі у Курській області. Журналістка Стефані Баттістіні (Stefania Battistini) приїхала до міста разом з оператором Сімоне Трайні (Simone Traini). У матеріалі журналісти розповідають про бойові дії, які відбуваються в реґіоні, спілкується з військовиками ЗСУ та мешканцями Суджі.

Стефанія Баттістіні – відома італійська журналістка, кореспондентка закордонної редакції Rai. Вона також авторка багатьох книг, зокрема відома її книжка про російсько-українську війну «Несправедлива війна» (Una guerra ingiusta, 2023). Оператор Сімоне Трайні – досвідчений фахівець, який має великий досвід роботи в зоні бойових дій. Цей тандем працює в Україні ще з березня 2022 року. Як повідомляє Il Giornale, якось італійських журналістів затримали українські військовики, оскільки помилково сприйняли за шпигунів, проте згодом дозволили працювати.

У російських соцмережах уже з'явилося багато погроз вбити Баттістіні.