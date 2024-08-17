Москва обурена репортажем італійських журналістів зі Суджі.

Амбасадорку Італії викликали до МЗС, журналістам погрожують кримінальним переслідуванням.

 

 

Міністерство закордонних справ Росії викликало амбасадорку Італії в Москві Чечілію Піччоні (Cecilia Piccioni) у зв'язку з роботою італійських журналістів у Суджанському районі Курської області. МЗС РФ висловило дипломатці рішучий протест. Про це повідомила італійська газета Il Giornale.

 

«Амбасадорці було висловлено рішучий протест у зв'язку з діями знімальної групи італійської державної телерадіокомпанії Rai, яка незаконно проникла на територію РФ для висвітлення злочинного терористичного нападу українських бойовиків на Курську область», – йдеться у повідомленні на сайті МЗС.

 

Як заявили в МЗС, італійські журналісти порушили російське законодавство та правила журналістської етики, оскільки «використовували перебування на території країни для обілення пропагандистської підтримки злочинів київського режиму». Там додали, що робота кореспондентів підпадає під дію Кримінального кодексу.

 

У четвер, 15 серпня, італійський телеканал Rai випустив репортаж із Суджі у Курській області. Журналістка Стефані Баттістіні (Stefania Battistini) приїхала до міста разом з оператором Сімоне Трайні (Simone Traini). У матеріалі журналісти розповідають про бойові дії, які відбуваються в реґіоні, спілкується з військовиками ЗСУ та мешканцями Суджі.

 

Стефанія Баттістіні – відома італійська журналістка, кореспондентка закордонної редакції Rai. Вона також авторка багатьох книг, зокрема відома її книжка про російсько-українську війну «Несправедлива війна» (Una guerra ingiusta, 2023). Оператор Сімоне Трайні – досвідчений фахівець, який має великий досвід роботи в зоні бойових дій. Цей тандем працює в Україні ще з березня 2022 року. Як повідомляє Il Giornale, якось італійських журналістів затримали українські військовики, оскільки помилково сприйняли за шпигунів, проте згодом дозволили працювати.

 

У російських соцмережах уже з'явилося багато погроз вбити Баттістіні. 

17.08.2024

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
У дощах
Люба-Параскевія СТРИНАДЮК
Зранку такіж варко шо тра’ буде кутатиси в дощах, у мочєрах великих, затяглося з усіх боків, оповилося щільно, хмари чорнаві, густі налягають на землю сутужно...
13.08.24 | | Дискурси
Бумеранг Пенроуза
Юрко ТИМЧУК
Війна, виявляється, також любить тишу. Особливо влітку в Курській області РФ
13.08.24 | | Україна
«Уточнюйте значення слів...» (5)
Андрій Содомора
Коли говоримо про всесвіт, то поняття «центр» втрачає своє значення: в безмежжі «центр усюди, окружність – ніде». Інша річ – «пункт»...
12.08.24 | | Дискурси
Наївні амбасадори
Марта Кузій
Результат активностей громадянського суспільства вказує державі, в якому напрямку розвивати культурну дипломатію: коли б окреслити можливості й обов’язки кожної інституції, тоді весь тягар промоції не покладався б мікрофундації, а поширювався країною, і ми мали б відомого митця, набуток якого Україна з гордістю змогла б представляти за кордоном.
11.08.24 | | Штука
Перша столиця
Віталій Портников
Навіть з точки зору столиці окупації Харків не був першою столицею Радянської України. «Український» червоний уряд було оголошено в Курську, а його столицею стала Суджа
10.08.24 | | Дискурси
Кікюнова книга
Василь МАХНО
Повітря, просякнувши гіркуватим запахом, накривало найближчі до тютюнового поля вулички, і за кілька днів замість Помайбіг чи Славайсу люди казатимуть одне одному: «Кікюн цвите»
10.08.24 | | Дискурси
Куди летів “Птах високого лету”?
Олеся Ісаюк
Це історія кризи. Всеохопної, тотальної... Щоб бути лицарем — мало лише брати. Значно більше треба давати...
10.08.24 | | Україна
Серпневе середмістя
Юрко ПРОХАСЬКО
Цілу ніч, крізь дурман матіоли, лилися гарячі гортанні голоси і темні шепоти. Іноді зворохоблену ніч пронизували високі виски. Незнані, але зрозумілі були діалекти пристрасті
09.08.24 | | Дискурси

© 2024 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.