Москва висловила обурення новим підручником з історії у Вірменії.

Росіянам не сподобалося, що у ньому ставиться під сумнів особлива роль Російської імперії, СРСР і РФ.

Офіційна Росія висловила своє невдоволення новим підручником історії, який використовуватиметься тепер у школах Вірменії. Російське Міністерство закордонних справ стверджує, що у нових підручниках з історії у Вірменії «ставлять під сумнів особливу роль Російської імперії». Про це повідомила газета «Коммерсантъ» з поклики на заяву міністерства, опубліковану в Telegram.

Російське зовнішньополітичне відомство назвало це «переписуванням історії». Воно закликало вірменську владу не «дивитися крізь пальці» на те, що відбувається, і не допустити появи цього навчального посібника у школах.

Йдеться про підручник з історії для 8-го класу. Невдоволення МЗС викликала глава під назвою «Насильницьке приєднання Східної Вірменії до Росії». У Москві вважають, що події на Південному Кавказі кінця XVIII-початку XIX століття «викладено у спотвореному вигляді». Зокрема, «ревізії зазнали оцінки підсумків» Російсько-перської війни 1826–1828 років, а Туркманчайський мир названий «анексією Східної Вірменії». МЗС заявило, що раніше цей мирний договір 1828 року «оцінювався як такий, що має колосальне значення для майбутнього відновлення вірменської державності».

Російське відомство переконане, що «ставити під сумнів особливу роль Російської імперії, а згодом СРСР та Росії у справі становлення нинішньої Вірменії означає йти проти загальновідомих фактів». МЗС РФ вважає це «безсоромною спробою переписати нашу спільну історію» і поклало провину за це на «західну пропаганду».

На початку серпня експертна рада при російського Міністерства освіти й науки затвердила проєкт єдиного навчального посібника з історії для студентів неісторичних факультетів. З 1 вересня 2024 року його почнуть вивчати у всіх вишах Росії. Сам підручник доопрацьовується, але вже відомо, що основна тема в ньому — історія «Великої Вітчизняної війни». Також особливу увагу приділено подіям «російської весни» та військовій операції в Україні. Додаткових розділів із всесвітньої історії, які б дозволили краще зрозуміти контекст історії російської, у підручнику, скоріш за все, не буде.