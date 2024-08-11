Росія вимагає від ООН засудити атаку ЗСУ на Курську область.

Причому з відповідною заявою виступила воєнна злочинниця Москалькова.

 

 

Уповноважена з прав людини в Росії Тетяна Москалькова повідомила, що надіслала звернення до Верховного комісара ООН з прав людини з вимогою засудити дії України в Курській області. Про це пише російська газета «Коммерсантъ». За її словами, у зверненні також озвучено вимогу вжити заходів щодо запобігання «грубому масовому порушенню прав» жителів Курської області.

 

«Внаслідок варварського нападу на Курську область з боку ЗСУ постраждали тисячі мирних мешканців. Сподіваюся, що нашу інформацію також буде відображено у доповіді Управління Верховного комісара ООН з прав людини про порушення прав людини, яка, як нам стало відомо, готується до виходу у вересні»,— написала Москалькова в своєму Telegram-каналі.

 

Нагадаємо, що українська армія розпочала наступ на Курську область зранку шостого серпня. Російська влада запровадила в реґіоні режим надзвичайної ситуації федерального рівня та режим контртерористичної операції. Хоч і оголошено евакуацію російських громадян з прикордонних районів, проте їм доводиться вибиратися з місць боїв власними силами.

11.08.2024

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