Посол України заявив, що Росія не є членом ООН.

Голова представництва України в Організації Об'єднаних Націй Сергій Кислиця заявив про те, що Росія не є членом ООН і не може брати участі у засіданнях Ради безпеки організації.

Про це Кислиця розповів у інтерв'ю виданню "Європейська правда".

"Російська Федерація каже, що вона є постійним членом Ради безпеки ООН – а це особливий статус, який, наприклад, дає право накладати вето. Перелік держав, що є постійними членами РБ, прямо прописаний у Статуті ООН: це Китай, Франція, Радянський Союз, Велика Британія та США. Повторюся: чинний Статут каже, що Радянський Союз досі існує, а про Росію і не згадує. Однак вже 30 років у залі сидять якісь люди, що поставили перед собою табличку "Росія", і видають себе за члена Радбезу ООН", – обурився амбасадор.

Кислиця нагадав, що Росія не проходила процедури набуття членства в ООН.

"Статут ООН був підписаний у червні 1945 року на так званій "Сан-Франциській конференції", де була створена Організація об’єднаних націй. Свої підписи на Статуті поставили 50 держав-засновниць ООН: у мене є копія цього документа, там є підписи Радянського Союзу, Української РСР, Білоруської РСР. А от підпису РСФСР, тобто Радянської Росії – немає. Хоча на той час існувало окреме міністерство закордонних справ саме Росії як республіки-члена Радянського Союзу, тобто вони могли бути учасником процесу – але не були. Отже, з’явилася ООН, країни-члени почали засновувати свої представництва – з’явилися окремі дипмісії СРСР, УРСР, БРСР. А от Росії та інших республік як членів ООН так і не з’явилося", – підкреслив він.

Український амбасадор нагадав, що Росія попросилася до ООН "явочним порядком".

"Останнім послом СРСР був Юлій Воронцов... Так збіглося, що в грудні 1991 року саме СРСР був головуючою країною в Радбезі. Уявіть собі картину: 24 грудня, останнє у році засідання РБ, всі західні дипломати вже готові святкувати Різдво. І от наприкінці цього засідання посол Воронцов інформує інших членів Радбезу, що до секретаріату ООН надійшов лист президента РФ Бориса Єльцина про те, що Росія має намір бути країною-продовжувачем Союзу в ООН та у Раді безпеки. І додає: а я відтепер буду послом не Радянського Союзу, а Російської Федерації. І закрив засідання. І все було б нічого, якби не було Статуту ООН, який передбачає окрему процедуру прийняття нових держав до ООН і членства в Радбезі. Росія стала єдиною державою в світі, яка обійшла цю процедуру", – констатував Кислиця.

Голова українського представництва наголошує, що Росія мала би пройти через повну процедуру набуття членства. "Треба голосування у Раді безпеки, потім в Генасамблеї дві третини держав мають проголосувати "за", а потім зміни мають бути ратифіковані парламентами мінімум двох третин держав-членів ООН. Зараз в ООН – 193 країни, тож постійне членство РФ у Радбезі мають підтримати як мінімум 129 держав", – перелічив дипломат.

При тім Кислиця звернув увагу на те, що стаття 4-та Статуту ООН вимагає: членом організації може стати будь-яка миролюбна держава. "Миролюбність на момент вступу до ООН є обов’язковою умовою", – наголосив він.

Сергій Кислиця визнав те, що Україна частково доклалася до леґітимізації Росії в ООН. "Ми поділяємо відповідальність за це, бо багато років поспіль заплющували на це очі", – зазначив амбасадор.

Голова представництва України закликав здійснити юридичний аналіз документів і перевірити обставини набуття Росією членства в ООН. Утім українські дипломати відчувають спротив: їм не дають доступу до необхідної документації. "Я можу лише констатувати, що в очі не бачив рішення про те, що хтось колись у принципі голосував за членство Росії чи в Радбезі, чи в ГА ООН", – обурився Кислиця.

Пан Сергій додав, що його вмовляють не порушувати питання про російське членство, бо це поставить під сумнів леґітимність дотеперішніх рішень.

"Я продовжую просити ООН: давайте розберемося. Давайте визнаємо, що тоді, в 1991 році, були неправі. Просто давайте відкриємо документи. Бо це питання – екзистенціалістське, визначальне для всієї системи світової безпеки. Воно визначає шлях, яким розвивається ООН. Визначає, чи має ООН намір виконувати свій Статут – чи сприймає його як щось таке, що можна натягувати на конкретну ситуацію і втілювати у такому вигляді. Бо якщо йдеться про другий варіант – то давайте не будемо один одного дурити розповідями про те, що, мовляв, існує глобальна система безпеки, заснована на правилах", – наголосив амбасадор.

"Наша мета – щоби припинилося блюзнірство, яке є зараз на засіданнях Радбезу ООН", – резюмував Сергій Кислиця.