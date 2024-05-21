Керівництво ООН заявило про легітимність Зеленського.

Таке питання виникло, оскільки 20 травня завершився визначений Конституцією України п'ятирічний термін Зеленського на президентській посаді.

Керівництво Організації Об’єднаних Націй підтвердило легітимність українського Президента Володимира Зеленського. Офіційний речник голови ООН Стефан Дюжаррик (Stéphane Dujarric) на пресконференції в Нью-Йорку заявив, що в очах організації Зеленський залишається головою української держави й після 20 травня. Запис пресконференції оприлюднено на офіційному на сайті ООН.

«Президент Зеленський залишається для нас головою держави Україна і тією людиною, з якою генеральний секретар спілкується, коли йому треба зв'язатися з українським лідером», – заявив Дюжаррик, відповідаючи на запитання журналістів про позицію ООН щодо легітимності Зеленського як Президента та представника України на мирних перемовинах.

Нагадаємо, що визначений Конституцією України п'ятирічний термін Зеленського на президентській посаді завершився у понеділок, 20 травня. Однак через запровадження воєнного стану виборів у країні не проводили.

Нещодавно Володимир Зеленський підписав закони щодо пролонґації воєнного стану в Україні на 90 діб.

Питання легітимності Зеленського напередодні прокоментував Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук. У коментарі для Укрінформу він наголосив: «У нас нема жодних сумнівів у тому, що Президент України Володимир Зеленський є легітимним. У кого немає такої впевненості, нехай подає до Конституційного суду. Підставою до нашої впевненості є Конституція України, де чітко прописано, що повноваження Президента завершуються в той день, коли вступає в повноваження наступний Президент України. У той же час Закон України “Про правовий режим воєнного стану” говорить, що під час воєнного стану вибори проводитися не можуть».