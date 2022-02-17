Курс рубля знову обвалився.

Це сталося на тлі загострення ситуації на лінії розмежування на Донбасі.

На тлі військового загострення ситуації на лінії розмежування між Україною та невизнаними «ДНР» і «ЛНР» курс рубля знову впав щодо основних валют. Про це повідомив російський інформаційний портал lenta.ru з покликом на дані Мосбіржі.

Станом на 11:45 (за московським часом) долар зріс до 76,38 рубля (плюс 1,49 відсотка з початку дня), євро – до 86,88 рубля (плюс 1,41 відсотка).

Разом із рублем падають і основні російські фондові індекси. Індекс Мосбіржі з початку дня втратив 2,6%, а індекс РТС – 3,95%. Серед лідерів падіння перебувають такі володарі «блакитних фішок», як «Яндекс» (мінус 5,5 відсотка, до 3822 рублів), «Тинькофф» (мінус 5,23 відсотка, до 5201,5 рубля) та «Сбербанк» (мінус 4,42 відсотка, до 265,5 рубля).

Нагадаємо, що у вівторок, 15 лютого, на тлі повідомлень російського Міністерства оборони про виведення частини російських військ із прикордонної з Україною зони рубль та російський фондовий ринок почали впевнено зростати. Проте вже наступного дня після того, як Україна та західні країни констатували, що наразі не помічають зниження чисельності російського угруповання, зростання зупинилося.