Курс євро в Росії подолав психологічну позначку 100 рублів.

Аналітики ринку вказують на дієвість антиросійських санкцій.

 

 

Курс євро на відкритті торгів на Московській валютній біржі в четвер, шостого липня, вперше з 29 березня 2022 року піднявся вище за позначку 100 рублів. Про це повідомило російське інформаційне агентство РБК. За єдину європейську валюту на торгах давали 100,49 рубля. Це на 1,49 рубля більше за рівень закриття попередньої сесії.

 

Тим часом річний рекорд побив у Росії і курс долара, зрісши до максимуму з кінця березня 2022 року. Американська валюта торгувалася на рівні 92,61 рубля, що на 1,61 рубля більше за рівень закриття торгів п’ятого липня.

 

Курс російського рубля щодо світових валют знижується вже впродовж тривалого часу час. У Центробанку РФ падіння рубля пояснювали зміною торговельного балансу. «Ми бачимо суттєве скорочення поточного сальдо цього року порівняно з минулим роком і останнім кварталом, це пов'язано і зі зниженням експортної виручки, і, на мою думку, зниження цін позначилося», — заявила перша заступниця голови ЦБ Ксенія Юдаєва. Це скорочення вона пов'язала зі зниженням експортної виручки через падіння ціни на сировину. При цьому Юдаєва заявила, що регулятор, як і раніше, не бачить ні ризиків для фінансової стабільності за такої динаміки курсу рубля, ні необхідності повертати обов'язковий продаж валютної виручки експортерами.

 

Тим часом західні біржові аналітики називають головною причиною просідання російського рубля відчутні дії санкцій, запроваджених проти Росії за вторгнення в Україну. Вони також вказують, що окрім скорочення експортної виручки Росії, свою девальваційну роль зіграли пов’язані з війною високі бюджетні витрати, а також відсутність факторів підтримки та низька пропозицію валюти на ринку.

06.07.2023

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