У Росії припиняються біржові торги доларом та євро через санкції США.

Курси валют в російських обмінниках стрімко скочили догори, у деяких – до 200 рублів за долар.

 

 

Мосбіржа оголосила у середу, 12 червня, про припинення торгів доларом та євро з 13 червня. Про це повідомило інформаційне агентство РБК. Це сталося після того, як міністерство фінансів Сполучених Штатів внесло до санкційного списку Мосбіржу, Національний кліринговий центр і Національний розрахунковий депозитарій, які виступають посередниками при торгах доларами на російському валютному ринку.

 

Досі на основі біржових торгів доларів та євро Центробанк Росії встановлював офіційні курси цих валют до рубля. Тепер регулятору доведеться вдаватися для цього до інших процедур. Як випливає з офіційного релізу регулятора, ЦБ після припинення торгів доларом та євро на Мосбіржі для визначення курсів валют має намір використовувати банківську звітність та відомості, які надходять від цифрових платформ позабіржових торгів.

             

На тлі цих подій обмінні пункти російських банків стрімко підняли курс, за яким у них можна придбати готівкові долари. Максимальне значення в обмінниках Москви, згідно з сервісом «Банки.ру», досягає 200 рублів за долар.

 

У новий список санкцій США, окрім Мосбіржі, ввійшли понад 300 російських компаній.

12.06.2024

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