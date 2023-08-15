Центробанк Росії стрімко підвищив облікову ставку.

Такий крок спричинений значним послабленням російського рубля.

 

 

Центральний банк Росії позапланово підвищив ключову ставку із 8,5% до 12% річних. Про це повідомило інформаційне агентство РБК з покликом заяву російського регулятора, оприлюднену на сайті ЦБ у вівторок, 15 серпня. Таке рішення, як йдеться у повідомленні, ухвалено з метою обмеження ризиків для цінової стабільності.

 

«Інфляційний тиск продовжує посилюватися. При цьому поточні темпи приросту цін продовжують прискорюватися. У середньому за останні три місяці поточне зростання з поправкою на сезонність становило 7,6% у перерахунку на рік. Такий же показник базової інфляції збільшився до 7,1%… Збільшення внутрішнього попиту, що перевищує можливості розширення випуску, посилює стійкий інфляційний тиск і впливає на динаміку курсу рубля через підвищений попит на імпорт. В результаті посилюється ефект перенесення послаблення рубля на ціни, вожночас зростають інфляційні очікування», – наголошується в повідомленні Центробанку.

 

 

Скликанню позапланового засідання ради директорів Центробанку Росії передувало значне ослаблення рубля – на відкритті Мосбіржі 14 серпня курс долара США подолав позначку 100 рублів, потім продовжив зростання до 101 рубля за долар. Тим часом курс євро на Мосбіржі перевищив ₽110.

 

Це вже друге поспіль підвищення облікової стави. На плановому засіданні у липні ЦБ підняв ставку з 7,5 до 8,5% річних, до цього вона не змінювалася з вересня минулого року. Востаннє ЦБ підвищував її у лютому 2022 року – теж позапланово – з 9,5 до 20% річних.

15.08.2023

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