Курс долара на Мосбіржі перевищив 97 рублів.

Біржовий курс російського рубля продовжує зниження протягом кількох тижнів.

 

 

У понеділок зранку, сьомого серпня, курс долара на торгах Московської біржі перевищив 97 рублів. Як повідомило інформаційне агентство РБК, попереднього разу долар торгувався вище за позначку ₽97 більше року тому — 25 березня 2022 року..

 

Курс долара зріс приблизно на 1,4%, до 97,0175, свідчать дані Московської біржі. Курс євро додав 65 коп., або 0,61%, до ₽106,26.

 

Зростання курсу долара, згідно з поясненням експертів, відбувається за рахунок зменшення пропозиції валюти на тлі погіршення показників зовнішньоторговельного балансу в Росії. Додатковий тиск на російську валюту чинить рішення Міністерства фінансів РФ перейти з сьомого серпня від продажу до купівлі валюти у рамках бюджетного керування.

 

«Ми побоюємося, що пара долар-рубль у рамках тижня може перейти в діапазон ₽97–98 через відсутність значних чинників підтримки рубля. Сподіваємося, що згладжувати зростання американської валюти буде сприятлива кон'юнктура на нафтовому ринку», — сказав головний аналітик фінансової платформи «Банки.ру» Богдан Зварич.

 

Ще однією з причин послаблення рубля до євро та долара могло стати підвищення попиту з боку імпортерів, вважає старший трейдер КК «Альфа-Капитал» Владислав Сілаєв. «Поточного обсягу пропозиції валюти на ринку імпортерам не вистачає, тоді як обсяги імпорту відновлюються. На користь рубля не спрацювали ні підвищена ключова ставка Банку Росії, ні високі нафтові ціни, ні приплив ринку коштів від реінвестованих дивідендів. Новини від Центробанку щодо додаткового продажу юанів зі складу ФНБ, який стартував 1 серпня і триватиме до 31 січня 2024 року, мали підтримати рубль, але цього не сталося», – розповів Сілаєв. Експерт не виключає, що інвесторів продовжує лякати дисбаланс попиту та пропозиції валюти, оскільки швидкого вирішення цієї проблеми немає.

 

Минулої п'ятниці курси євро та долара вперше з весни 2022 року перевищили 104 рублі та 95 рублів відповідно. Біржовий курс російського рубля продовжує зниження протягом кількох тижнів.

07.08.2023

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