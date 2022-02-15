Росія оголосила про відведення частини своїх військ з-під українського кордону.

На тлі цих заяви Міноборони РФ курс рубля піднявся, зросли й російські біржові індекси.​

Частина російських військовиків, які дислокувалися під кордоном України повертаються в місця свого постійного базування. Міністерство оборони Росії пояснило це «завершенням частини військових навчань». Про це повідомив російський інформаційний портал lenta.ru з покликом на слова офіційного речника російського військового відомства генерал-майора Ігоря Конашенкова.

«Підрозділи Південного та Західного військових округів, які виконали завдання, вже розпочали завантаження на залізничний та автомобільний транспорт і сьогодні почнуть рух у свої військові гарнізони. Окремі підрозділи здійснять марші своїм ходом у складі військових колон», – розповів речник Міноборони РФ.

Водночас Конашенков зазначив, що російські військовослужбовці, у тому числі майже всі військові округи, флоти та десантні війська продовжують навчання на деяких напрямках, зокрема й на маневрах у Білорусі. «Війська Східного військового округу та повітряно-десантні війська, які беруть участь у навчанні “Союзна рішучість-2022”, спільно з білоруськими збройними силами відпрацьовують питання відбиття аґресії проти Союзної держави під час оборонної операції», – додав генерал-майор.

Нагадаємо, що з 10 лютого в Білорусі відбуваються спільні з Росією військові навчання «Союзна рішучість-2022». Згідно з їхньою легендою, військовики двох країн спільно відпрацьовують протистояння проти збройних сил Польщі, держав Балтії та України. Навчання триватимуть до 20 лютого.

На тлі оголошення Міноборони Росії про повернення підрозділів Південного та Західного військових округів до пунктів постійної дислокації курс рубля піднявся щодо основних валют більш ніж на відсоток. Про це свідчать дані Мосбіржі. Наразі долар торгується на рівні 75,5 рубля, євро – 85,68 рубля.

Російський фондовий ринок також прискорив зростання. Індекс Мосбіржі сяг 3575,26 пункта (плюс 2,7 відсотка від початку основної сесії), індекс РТС - 1491,34 пункту (плюс 4,58 відсотка).