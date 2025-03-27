На саміті в Парижі європейські лідери висловилися проти скасування антиросійських санкцій.  

Учасники саміту погодилися продовжувати підтримувати Україну та її армію.

У четвер, 27 березня, у Парижі відбувся саміт європейських країн, на якому були присутні делегації понад 30-ти держав-союзників України з так званої «коаліції охочих». Учасники зустрічі погодилися що наразі немає жодних підстав, щоб послаблювати чи скасовувати санкції, запроваджені проти Росії за вторгнення в Україну. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters.

Цю позицію підтримав український президент Володимир Зеленський, який теж брав участь у саміті. За його словами, зняття санкцій зараз стало б «катастрофою для дипломатії».

За підсумками зустрічі виступив президент Франції Емманюель Макрон. Він, зокрема, заявив, що учасники погодилися продовжувати підтримувати Україну та її армію. Він також пообіцяв продовжувати чинити тиск на Росію та її тіньовий флот танкерів. Окрім того, за словами президента Франції, на засіданні було вирішено доручити главам МЗС протягом трьох тижнів підготувати пропозиції щодо того, як можна було б контролювати припинення вогню в Україні.

Також Макрон заявив, що в Україну буде відряджено франко-британську делегацію військовиків, щоб обговорити потреби та можливі реформи української армії. Говорячи про майбутні миротворчі сили, Макрон заявив, що вони все ще перебувають у стадії формування. Він зазначив, що вони не перебуватимуть на лінії зіткнення, а відіграватимуть роль «інструмента стримування» після укладання перемир'я.

Схожі заяви у виступах перед журналістами зробили канцлер Німеччини Олаф Шольц і прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.