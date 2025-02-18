У Парижі пройшов екстрений саміт окремих європейських лідерів.

На ньому обговорювалися питання європейської безпеки та майбутніх українсько-російських мирних перемовин.

У Єлисейському палаці в Парижі відбувся екстрений саміт європейських лідерів, скликаний президентом Франції Емманюелем Макроном. Про це повідомила газета Welt. На зустрічі обговорювалися питання російсько-української війни, військової допомоги Україні, а також європейської безпеки загалом на тлі останніх дій і заяв адміністрації США.

У саміті, окрім Макрона брали участь, зокрема, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єрміністр Великої Британії Кір Стармер, прем'єр Польщі Дональд Туск, прем'єрка Італії Джорджа Мелоні, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, а також генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Про жодні рішення за підсумками саміту офіційно оголошено не було, спільної заяви лідери країн також не оприлюднили. Хоча після заходу учасника дали свої коментарі пресі.

Наприклад, Дональд Туск заявив, що жодних «обов'язкових рішень» на саміті ухвалено не було. За його словами, всі учасники зустрічі мали «схожі погляди» на всі ключові питання. Він не уточнив, про які ключові питання йдеться.

Олаф Шольц сказав, що він вітає мирні переговори, ініційовані президентом США Дональдом Трампом. Водночас він застеріг Білий дім від «мирного диктату» Україні. Німецький канцлер запевнив, що Україна може покластися на європейців і говорив про «необхідну, важливу, неформальну співпрацю в складній для нас ситуації». Шольц заявив також, що у питанні гарантування безпеки та досягнення миру в Україні не повинно бути «жодного поділу відповідальності між Європою та США».

Британський прем'єр Кір Стармер зазначив, що зараз «на карту поставлено не лише майбутнє України, а й питання існування Європи загалом». «Лише міцний мир в Україні, який захистить її суверенітет, стримає Путіна від подальшої агресії», – заявив він. Керівник британського уряду підтвердив готовність Лондона розглянути можливість використання британських військ в Україні у рамках мирної угоди. «На даний момент ми маємо визнати, що вступаємо в нову еру, і перестати безнадійно чіплятися за комфорт минулого. Нам час взяти на себе відповідальність за нашу безпеку, за наш континент», — додав Стармер.

Спонтанна кризова зустріч у Парижі знаменує собою початок вирішального тижня з точки зору глобальної політики безпеки. У вівторок, 18 лютого, у Саудівській Аравії заплановані переговори між урядовими делегаціями США і Росії. Американську делегацію очолить держсекретар США Марко Рубіо, російську міністр закордонних справ Сергій Лавров. Крім того, Трамп уже оголосив, що незабаром зустрінеться з лідером Росії Володимиром Путіним в Ер-Ріяді, щоб обговорити передовсім питання припинення російсько-української війни. Дата зустрічі наразі не уточнена.