Християнські демократи, як і очікувалося, перемагають на виборах у Німеччині.

Екзитполи вказують на друге місце в «Альтернативи для Німеччини», проходження бар’єру лібералами і «Союзом Сари Ваґенкнехт» – під питанням.

На дострокових виборах до Бундестаґу, що пройшли у Німеччині в неділю, 23 лютого, як і очікувалося, перемагає консервативний блок у складі Християнсько-демократичного союзу (ХДС) та Християнсько-соціального союзу (ХСС). Як повідомляє телеканал ARD, про це свідчать оприлюднені в неділю ввечері результати перших екзитполів.

За блок ХДС/ХСС проголосувало приблизно 29 відсотків німців, які взяли участь у виборах. Такими є результати опитуванні виборців на виході з виборчих дільниць, проведених на замовлення телеканалу ARD.

Ксенофобська і прокремлівська партія «Альтернатива для Німеччини» (АдН) – на другому місці. Їй віддали свої голоси 19,5% виборців.

Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) на чолі з чинним бундесканцлером Олафом Шольцом опинилася на третьому місці. Її підтримали приблизно 16% німців.

Ще одна урядова партія «Союз-90/зелені» на чолі з чинною головою зовнішньополітичного відомства Німеччини Анналєною Бербок здобула 13,5% підтримки.

Ще точно потрапляє до нового складу Бундестаґу Ліва партія. За неї проголосувало 8,5% виборців.

А от доля ліберальної Вільної демократичної партії (ВДП) та лівопопулістського «Союзу Сари Ваґенкнехт» (ССВ) наразі не визначена. Згідно з результатами екзитполу, за лібералів проголосували приблизно 4,9%, за лівих популістів – приблизно 4,8%. Тобто шанс їхнього проходження до парламенту лежить у межах соціологічної похибки.

Майбутнім канцлером Німеччини найімовірніше стане лідер християнських демократів Фрідріх Мерц. У будь-якому разі йому доведеться створити коаліцію. Буде вона двопартійною чи трипартійною – залежатиме від проходження до парламенту ВДП і ССВ.