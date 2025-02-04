Шольц розкритикував вимогу Трампа до України щодо рідкісноземельних металів.

Німецький канцлер звинуватив президента США в егоїзмі.

Бундесканцлер Німеччини Олаф Шольц розкритикував вимогу президента Сполучених Штатів Дональда Трампа до України постачати до США рідкісноземельні метали в обмін на фінансову допомогу. З такими словами німецький політик виступив увечері у понеділок, третього лютого, після неформального оборонного саміту Євроунії в Брюсселі. Про це повідомила радіостанція Deutschlandfunk.

«Ці ресурси країни (України – ред.) нам слід би використати для фінансування всього того, що знадобиться після війни», – зазначив Шольца. За його словами, «було б дуже егоїстично та егоцентрично» використати отримані гроші зараз для фінансування підтримки оборони.

Шольц наголосив, що у майбутньому Україні знадобиться сильна армія, а також фінансування відновлення країни. «Це великі завдання, якщо зважити на величезні руйнування, які відбуваються в Україні. І саме тому я думаю, що було б краще, якби ресурси України були використані для кращого майбутнього», – додав бундесканцлер Німеччини.

Напередодні Дональд Трамп заявив, що допомога Україні буде продовжена, якщо та пообіцяє постачати до США українські рідкісноземельні метали. «Ми хочемо укласти угоду з Україною, в рамках якої вони забезпечуватимуть те, що ми їм даємо, своїми рідкісноземельними металами та іншими речами» – сказав глава Білого дому на пресконференції.

На уточнююче запитання журналістів, чи хоче Трамп, щоб Київ постачав ресурси Вашінґтону, президент США відповів ствердно, зазначивши, що «хоче мати гарантії» постачання рідкісноземельних металів. «Ми говоримо Україні, що вони мають дуже цінні рідкоземельні елементи. Ми прагнемо укласти угоду з Україною, за якою вони збираються забезпечити те, що ми їм даємо, своїми рідкісноземельними елементами та іншими речами», – сказав Трамп. «».

Нагадаємо, що сам президент Володимир Зеленський заявляв про доступ країн Заходу до рідкісноземельних металів України, зробивши це одним з пунктів «плану перемоги». Він обіцяв державам, які підтримують Київ, «забезпечити прибуток на інвестиції» і згадав природні ресурси України, у тому числі «критично важливі метали ціною в трильйони доларів». Йдеться про уран, титан, літій, графіт. Зеленський представив цей план Трампу ще у вересні 2024 року на зустрічі у Нью-Йорку.