ДПСУ заперечила стосунок до довідки, котра дозволила Аліні Паш співати на "Євробаченні".

Державна прикордонна служба України не видавала закарпатській співачці Аліні Паш довідки про законний перетин державного кордону у 2015 році. Документ, наданий командою Паш організаторам пісенного конкурсу "Євробачення", став вирішальним арґументом для участі музикантки у змаганні. Правила відбору забороняють подаватися на пісенний конкурс виконавцям, котрі виступали на окупованих територіях після 2014 року або мали стосунок до визнання леґітимності окупацїі.

Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко у коментарі "Українській правді".

"Держприкордонслужба проаналізувала інформацію, що була поширена Суспільним мовником України про документ, начебто наданий відомством фізичній особі для представлення в рамках відбору на "Євробачення". Повідомляємо, нам не відомо, що за документ опублікований мовником, адже підрозділами Держприкордонслужби такий не створювався та під таким номером нікому не надавався", – заявив Демченко.

Представник ДПСУ розповів, що прикордонна служба одержала офіційне звернення від Національної суспільної телерадіокомпанії України про підтвердження такого документа. Незабаром мовник отримає відповідь.

Нагадаємо, 12 лютого у фіналі національного відбору на "Євробачення-2022" перемогла Аліна Паш із піснею "Тіні забутих предків". Вона отримала від глядачів 7 балів і від журі 8 пунктів. Другу сходинку посів реп-гурт Kalush Orchestra (8 очок від глядачів і 6 пунктів від журі). Хлопці з "Калуша" не визнали поразки і поскаржились на махінації.

Після перемоги Аліни Паш на внутрішньому відборі відновився інтерес до її поїздки у Крим у 2015 році. У відповідь на це "Суспільне" опублікувало фотокопію довідки співачки. "Учасниця Alina Pash надала гарантії, що не порушувала законодавство України й вимоги конкурсу: виступ у 2015 році відбувався на приватному заході українців у Криму, а перетин кордону відбувався зі сторони України", – ішлося у коментарі.

Суспільний мовник запевняє, що дотримується принциповості у питаннях колаборацій із країною-агресором. А виявлення порушень умов участі у Нацвідборі вже ставало причиною відсторонення учасників (ідеться, очевидно, про Maruv), "і тут не могло бути винятків".

"Згідно з правилами національного відбору на участь у пісенному конкурсі "Євробачення-2022", учасник відбору гарантує, що не виступав у РФ та на окупованих територіях після 15.03.2014 – не здійснював концертну діяльність, виступи, участь у будь-яких публічних та/або приватних заходах, організованих державними органами, установами, господарюючими суб’єктами тощо країни-агресора чи на території країни-агресора, в Автономній Республіці Крим та/або на іншій окупованій території України після 15.03.2014 та не планує, не здійснюватиме анонсів відповідних виступів(у) як в період до і під час проведення відбору, так і в період після нацвідбору до дати фіналу Євробачення-2022 включно", – наголосили у НСТУ.

Натомість активіст і відеоблогер Сергій Стерненко написав на своїй сторінці у facebook, що переможниця національного відбору Аліна Паш мусила підробити довідку від прикордонників, адже все вказує на те, що у серпні 2015 року вона потрапила до Криму з російського берега.

"Маю дуже серйозні та обґрунтовані підстави стверджувати, що «довідка», оприлюднена командою Аліни Паш, є підробленою. З власних джерел як в ДПСУ, так і в інших структурах мені стало відомо, що за вказаний період, а саме у серпні 2015 року, Аліна Паш відвідувала окупований Крим саме через територію держави-окупанта", – зазначив він.

Стерненко стверджує, що 11 серпня Аліна Паш рейсом Київ-Москва покинула територію України і повернулася назад авіарейсом Домодєдово-Київ 14-го. А в Криму перебувала 12 серпня.

"Підробка документів є кримінальним правопорушенням, і якщо наші правоохоронці самостійно не відкриють зараз кримінальне провадження, я буду звертатись до них із відповідною заявою", – заявив Стерненко.

Національна суспільна телерадіокомпанія звернулася до Державної прикордонної служби України із закликом перевірити довідку, надану командою переможниці національного відбору "Євробачення" Аліни Паш про те, що вона відвідувала окупований Росією Крим легально, через український пункт перетину кордону.

"Суспільне" зазначає, що раніше вже зверталося до Державної прикордонної служби України, однак отримало відмову у наданні інформації про перетин кордону учасницею, адже ці дані є конфіденційними. Тоді команда самої Паш надала довідку, нібито отриману артисткою, котра й стала підставою для продовження участі закарпатської реперки у нацвідборі.

Суспільний мовник призупинив укладання договору із Аліною Паш до отримання відповіді прикордонників.