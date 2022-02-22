На Євробачення від України поїде Kalush Orchestra.

Гурт Kalush Orchestra візьме участь у Євробаченні-2022. Рішення про це ухвалили на засіданні Організаційного комітету Національного відбору на участь у "Євробаченні-2022", повідомляє "Суспільне"

"Ми вдячні кожному, хто підтримував нас під час фіналу Нацвідбору на Євробачення-2022 та віддав нам перше місце у SMS-голосуванні. Обіцяємо кожному українцю, що виправдаємо ваш вибір. У важкі часи для нашої країни ми повинні знову заявити про себе на весь світ. Тому ми готові гідно представити Україну перед усією Європою", — сказав вокаліст гурту Олег Псюк.

Нагадаємо, у фіналі національного відбору пісенного конкурсу, що відбувся 12 лютого перемогла співачка Alina Pash. Kalush Orchestra посіли друге місце, звинувативши орагнізаторів у фальсифікації. Однак через скандал з відвіданням Москви та окупованого Криму, співачка відмовилася від участі у міжнародному етапі конкурсу. 17 лютого Оргкомітет звернувся до гурту "Kalush Orchestra" з пропозицією представляти Україну в Турині, оскільки гурт посів друге місце у фіналі та отримав найбільшу підтримку глядачів. Загалом Kalush Orchestra отримав 14 балів, з них максимальні 8 балів від глядачів та 6 балів від суддів.

Сьогодні, 22-го лютого Суспільний мовник, який організовував Нацвідбір конкурсу, також оприлюднив у Facebook протоколи голосувань, із яких видно, що за Kalush Orchestra проголосували майже вдвічі більше глядачів, ніж за Аліну Паш. Відтак запропонували хлопцям представляти Україну у травні на Євробаченні в Турині.

Світлина Люкс FM