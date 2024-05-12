Швейцарія перемогла на конкурсі Євробачення.

Український дует alyona alyona та Jerry Heil здобув третє місце.

 

                                 Nemo 

 

Швейцарський 24-річний репер Nemo з піснею The Code став переможцем Євробачення-2024, яке завершилося в ніч на неділю, 12 травня. Як повідомляє телерадіокомпанія ВВС, пісня-переможниця – це гібрид опери та гіп-гопу, вона розповідає про досвід прийняття власної ідентичності та небінарності. Nemo – перший небінарний артист, який переміг на головному європейському музичному конкурсі. Він набрав 591 бал.

 

Друге місце (547 балів) посів хорватський співак Baby Lasagna з піснею Rim Tim Tagi Dim. На третій позиції (453 бали) – український дует alyona alyona та Jerry Heil з піснею Teresa & Maria.

 

Фінал «Євробачення-2024» відбувався у комплексі Malmö Arena у шведському місті Мальме. Конкурс супроводжувався низкою скандалів. Він проходив на тлі багатотисячних акцій на підтримку Палестини. Тому за стінами комплексу, але й усередині лунали протести проти участі у конкурсі 20-літньої представниці Ізраїлю Еден Ґолан, яка претендувала на високу нагороду.

 

Ще один із претендентів на перемогу, представник Нідерландів Йост Кляйн (Joost Klein), був дискваліфікований «за неналежну поведінку». За попередньою інформацією, його звинуватили в брутальному вибрику щодо працівниці телевізійної команди.

 

Ще один інцидент стався вже після оголошення переможця. Співак Nemo розбив свій приз – кришталевий мікрофон – практично відразу після його отримання. Невідомо лишень, зробив він це випадково чи навмисно.

12.05.2024

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