Співачка Лорін зі Швеції виграла «Євробачення-2023».

Український гурт Tvorchi посів шосте місце.

Переможцем міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення» стала співачка Лорін (Loreen) зі Швеції з піснею Tattoo. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС. Цьогорічний міжнародний пісенний конкурс проходив у Ліверпулі з 9 до 13 травня.

Згідно з голосуванням журі та глядачів, представниця Швеції набрала 583 бали у фіналі конкурсу. 2012 року Лорін вже перемагала на «Євробаченні» з піснею Euphoria. Загалом же Швеція виграла конкурс всьоме.

Друге місце посів виконавець із Фінляндії Кяарійя (Käärijä) з піснею Cha-cha-cha, у фіналі він набрав 526 балів. Третє місце посіла співачка з Ізраїлю Ноа Кірель із піснею Unicor з 362 балами.

Україну цього року репрезентував гурт Tvorchi, він посів шосте місце з 243 балами. Майже в той момент, коли музиканти виходили на сцену «Євробачення», їхнє рідне місто Тернопіль зазнав ворожої ракетної атаки.

Це був уже 67 конкурс «Євробачення», який проводиться з 1956 року. Спершу планувалося провести «Євробачення-2023» в Україні, оскільки у 2022 році на конкурсі переміг український гурт Kalush Orchestra. Але через російсько-українську війну Європейська спілка мовлення вирішила передати право проведення «Євробачення» Великій Британії, чий представник торік став на конкурсі другим.