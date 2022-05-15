Kalush Orchestra переміг для України на "Євробаченні-2022".

 

Український етно-реп-гурт Kalush Orchestra переміг на "Євробаченні-2022" у Турині з піснею Stefania. Хлопці отримали 192 балів від журі та 439 балів від глядачів.

 

 

Kalush Orchestra після виступузакликав врятувати Маріуполь і "Азовсталь": "I ask all of you! Please help Ukraine, Mariupol! Help Azovstal right now!".

 

Політичні висловлювання на "Євробаченні" заборонені. Втім організатор конкурсу – Європейський мовний союз – іще до завершення фіналу повідомив: "Ми розуміємо глибокі почуття навколо України в цей момент і вважаємо, що заяви Kalush Orchestra та інших виконавців, які висловлюють підтримку українському народу, мають гуманітарний, а не політичний характер".

 

Від журі максимальну кількість балів Україні – по 12 пунктів – Україні подарували Польща, Молдова, Литва, Румунія, Латвія.

 

Що ж до глядачів, то середній бал від усіх учасників голосування для України склав 11,25 (при максимальному – 12). 

 

 

Українське журі дало найвищу оцінку виконавцю із Великої Британії Сему Райдеру. При тім наші судді не дали жодного пункта конкурсантові від Польщі з якісним номером, і лише два пункта – Молдові (котра була оцінена глядачами найкраще після українців).

 

 

15.05.2022

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