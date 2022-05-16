Російські гакери намагалися атакувати «Євробачення».

Утім італійській кіберполіції вдалося завадити зловмисникам.

 

 

Пов'язані з Росією гакери намагалися вчинити атаку на комп'ютерну мережу пісенного конкурсу «Євробачення-2022», який проходив у італійському Турині. Про це повідомило видання Die Welt з покликом на Twitter пресслужби італійської поліції. За інформацією туринських правоохоронців, зловмисники спробували проникнути в системи спершу в ніч на вівторок, 10 травня, під час відкриття фестивалю, а потім і під час самого фіналу в ніч зі суботи, 14 травня, на неділю, 15 травня.

 

Кіберзлочинці намагалися провести так звані DDoS-атаки під час голосування у фіналі музичного конкурсу, але фахівцям з кібербезпеки вдалося їм завадити. На думку експертів, за цими діями може стояти російська гакерська група Killnet.

 

Ще раніше ходили чутки, що контрольовані Кремлем російські кіберзлочинці спробують зірвати пісенний конкурс своїми атаками. Адже цього року Росію позбавили можливості брати участь у 66-му «Євробаченні» через збройне вторгнення на українську територію.

 

Поки що російська сторона жодним чином не відреагувала на ці закиди. Зазвичай влада Росії завжди категорично відкидає звинувачення у зв'язках із гакерськими угрупованнями та причетності до атак на різні структури, у тому числі в країнах Європейської Унії.

 

Попри заяви щодо успішного відбиття кібератак, певні тривожні інциденти все ж було зафіксовано під час підрахунку результатів голосування. Так, у неділю, 15 травня, національні мовники Грузії та Азербайджану висловили подив опублікованими результатами голосування національних журі. Обидві країни вказали, що їхні журі дали найвищий бал (12) Україні, а не Великій Британії, як зазначено у підсумкових таблицях конкурсу. Згідно з останніми, Україна отримала від журі обох країн по 6 балів.

 

Європейський мовний союз заявив, що у Грузії та Азербайджану, а також ще чотирьох країн – Чорногорії, Польщі, Румунії та Сан-Марино – після другої генеральної репетиції другого півфіналу «було виявлено певні порушення у результатах голосування». Після чого їх було замінено на «аґрегований результат».

16.05.2022

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