Зеленський оголосив "День єднання" на дату вірогідного вторгнення.

Президент України Володимир Зеленський на тлі повідомлень про вірогідне вторгнення Росії видав указ "Про невідкладні заходи щодо консолідації українського суспільства" і оголосив 16 лютого 2022 року Днем єднання.

Про це йдеться в указі №53/2022, написаному "з метою посилення консолідації українського суспільства, зміцнення його стійкості в умовах зростання гібридних загроз, інформаційно-пропагандистського, морально-психологічного тиску на суспільну свідомість".

У середу на будинках і спорудах в усіх поселеннях України належить підняти Державний Прапор, о 10:00 – виконати Державний Гімн України. Закордонні дипломатичні установи мають організувати іміджеві заходи, спрямовані на єднання та підтримку України.

Президент доручив Кабінету Міністрів за добу продумати створення єдиної інформаційної платформи "UАразом" на основі державних інформаційних ресурсів "для забезпечення щоденного інформування населення про реальний стан безпекової ситуації, заходи, що вживаються для зміцнення обороноздатності держави, а також організацію належної інформаційно-роз'яснювальної роботи про діяльність державних органів з питань забезпечення безпеки громадян".

Уряд має підвищити грошове забезпечення військовослужбовців ЗСУ на 30%, а військовослужбовців Державної прикордонної служби та Національної гвардії – на 20%.

Володимир Зеленський закликав усі державні органи продовжувати роботу і не допускати виїзду посадових осіб. У разі виявлення порушень відступників чекатимуть "відповідні санкції".

У своєму зверненні у понеділок увечері Президент заявив, що Україна переживає "напружений момент" і що "перед нашою державою постали серйозні зовнішні та внутрішні виклики, які вимагають від мене й кожного з нас відповідальності, впевненості та конкретних дій".

"Нас лякають великою війною та вкотре призначають дату воєнного вторгнення. Це вже не вперше. З нами системно ведуть війну на всіх фронтах. На військовому – збільшують контингент навколо кордонів. На дипломатичному фронті намагаються позбавити нас права самостійно визначати зовнішньополітичний курс. На енергетичному – обмежують постачання газу, електроенергії та вугілля. На інформаційному фронті прагнуть посіяти паніку серед громадян та інвесторів через засоби масової інформації. Але наша держава сьогодні сильна, як ніколи", – констатував Зеленський.

Він запевнив, що держава постійно стежить за ситуацією, прораховує різні сценарії, готує достойні відповіді на всі можливі агресивні дії.

"Ми чітко знаємо, де поруч із нашими кордонами чужа армія, її чисельність, її локації, її оснащення та її плани. Нам є що протиставити. Ми маємо прекрасну армію. Наші хлопці мають унікальний бойовий досвід і сучасну зброю. Це вже в рази сильніша армія, ніж вісім років тому... Ми впевнені у наших Збройних силах, але наші військові теж мають відчувати нашу підтримку, нашу згуртованість та нашу єдність. Основа нашої армії – це впевненість власного народу та міцна економіка", – заапелював Президент.

"Нам кажуть, що 16 лютого стане днем нападу. Ми зробимо його Днем єднання. Відповідний указ уже підписаний. Цього дня ми вивісимо національні прапори, надягнемо синьо-жовті стрічки та покажемо всьому світу нашу єдність... Так, зараз вам, можливо, здається, що навкруги темрява. Але завтра знову зійде сонце над нашим мирним небом", – сказав Зеленський.