Голова МВС запевняє, що "другого Слов'янська" і "ґіркіна" не буде.

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський запевняє, що сили правопорядку України ліквідують злочинців, які спробують захопити урядові будівлі за зразком "русской вєсни" у Слов'янську.

Про це Монастирський заявив у своєму зверненні.

Міністр заявив, що вірить у Збройні сили України та дипломатію, котрі піклуються про зовнішню безпеку України.

"А ми в Міністерстві внутрішніх справ не допустимо жодних сепаратистських проявів на кшталт тих, що були навесні 2014 року в Харкові, Луганську, Донецьку! Повторення Слов’янська ми також не допустимо! Якщо якийсь «ґіркін» спробує захопити адмінбудівлі, він буде розстріляний нашим спецназом без попередження та жодних вагань!" – заявив Монастирський.

Міністр підкреслив, що на захисті внутрішньої безпеки України стоять 300 тисяч поліціянтів, нацгвардійців, прикордонників та рятувальників.

"Незважаючи на будь-які заяви про можливі агресивні дії з боку Російської Федерації, ніхто не панікує і не боїться! Кожен просто виконує свою роботу задля спокою українців... Зараз не 2014 рік. Україна стала сильнішою та організованішою", – запевнив він.

Монастирський закликав українців подбати про пересічні справи, "аби функціонували школи, лікарні, дитячі садки, підприємства".