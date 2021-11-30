Протести 1 грудня: Міністр внутрішніх справ згадав про участь у двох Майданах.

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський закликав учасників акцій протесту 1 грудня дотримуватися правопорядку і зберегти відповідальність.

Про це йдеться у заяві Монастирського, опублікованій на його сторінці у facebook.

"Прошу вас дотримуватися правопорядку та керуватися почуттям громадянської відповідальності. Я - учасник обох Майданів, і для мене право на волевиявлення, свободу мирного зібрання та дотримання прав і свобод громадян мають високу цінність. У Нацполіції та Нацгвардії також є люди, які пройшли Майдани, а ще більше тих, хто брав участь у бойових діях у зоні проведення Антитерористичної операції або Операції об’єднаних сил. Можете не сумніватись, що ті, хто зараз стоять на службі громадського порядку, з повагою ставляться до виявлення громадянської позиції і так само очікують поваги до себе. Вони - на сторожі вашої безпеки і роблять усе для недопущення провокацій", - заявив голова МВС.

1 грудня о 19:00 на Майдані Незалежності має відбутися акція протесту. Організатори - "Національний корпус" і "Демократична сокира".

Вранці 1 грудня Президент України Володимир Зеленський виступить у Верховній Раді із щорічним посланням про зовнішнє і внутрішнє становище України.

На пресконференції 26 листопада Президент заявив, що 1 та 2 грудня в столиці планували здійснити державний переворот.