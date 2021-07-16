Парламент призначив Монастирського міністром внутрішніх справ.

Верховна Рада призначила Дениса Монастирського міністром внутрішніх справ України.

Таке рішення підтримав 271 народний депутат на засіданні парламенту в п'ятницю.

Після цього Монастирський (фракція "Слуга народу") достроково склав повноваження народного депутата. Це рішення підтримали 340 народних депутатів. Крім того, Монастирський склав присягу члена уряду, передає аґенція "Інтерфакс-Україна".

За призначення Монастирського проголосував 231 народний депутат зі "Слуги народу", 16 нардепів із "Довіри", 14 – із групи "За майбутнє" і 10 позафракційних.

Монастирський заявив у виступі із трибуни, що його пріоритет на посаді міністра – безпека громадян і посилення рівня довіри до правоохоронних органів.

"Я нещадно боротимуся з тими, хто всупереч присязі використовує свої повноваження для власного збагачення і порушує права людей", – ствердив політик.

Іще одним із ключових напрямів роботи буде соціальне забезпечення та захист поліцейських.

Також Монастирський планує зосередити свою увагу і на розвитку патрульної поліції.

"Гарантую, що патрульні продовжать притягувати до відповідальності за адмінпорушення суддів, прокурорів і народних депутатів, але виключно в рамках закону", – запевнив він.

Він також звернув увагу на ситуацію з безпекою дорожнього руху та запевнив, що це стане його особистим пріоритетом. "Маю мрію, щоб кожні п'ять років смертність на дорогах зменшувалася вдвічі, аж до нуля", – сказав він.

Ще одним пріоритетом Монастирський назвав посилення рівня цифровізації різних сфер роботи МВС.

"Я не обіцяю миттєво вирішити всі проблеми – це неможливо. Але обіцяю професійно і принципово виконувати свою роботу на посаді міністра", – додав Монастирський.

Відповідаючи на питання депутатів, іще кандидат у міністри Монастирський сказав, що дасть оцінку "справі Шеремета" після ґрунтовного вивчення проблеми.

"Щодо резонансних проваджень, зокрема у справі Шеремета. Наразі справа перебуває в суді. Дочекаймося цих результатів. І після цього вже буде зроблено необхідні висновки про роботу та якість правоохоронної системи", – сказав Монастирський.

Денис Монастирський – український юрист, політик. У різні роки працював юристом у компаніях Hillmont Partners, Global Ties KC, ТОВ "Лігал Консалтинг". Був помічником-консультантом на громадських засадах народного депутата Верховної Ради восьмого скликання Антона Геращенка, який наразі є заступником голови МВС.

На дострокових парламентських виборах 2019 року Монастирського обрали народним депутатом від партії "Слуга народу". У ВР дев'ятого скликання очолював комітет з питань правоохоронної діяльності.

Нагадаємо, 15 липня Верховна Рада звільнила Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ – він сам подав заяву про звільнення.