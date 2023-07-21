У Росії затримали знаного терориста Ігоря Стрєлкова-Гіркіна.

Йому інкримінують екстремізм, місце перебування затриманого – невідоме.

У Росії співробітники правоохоронних органів затримали відомого терориста Ігоря Стрєлкова-Гіркіна. Про це повідоми інформаційне агентство РБК з покликом на свої джерела в російських правоохоронних органах. Інформацію теж підтвердив адвокат затриманого Олександр Молохов.

Наразі відомо лишень, що Гіркіна забрали з власного помешкання близько полудня у п’ятницю, 21 липня. Зараз у його квартирі проводиться обшук.

За попередніми даними, затримання проводилося за заявою колишнього співробітника ПВК «Вагнер».

Мирослава Реґінская – дружина Гіркіна – повідомила, що тому висунули звинувачення за статтею 282 КК РФ (екстремізм).

«Сьогодні приблизно об 11:30 до нас приїхали представники слідчого комітету. Мене в цей час удома не було. Незабаром, за словами консьєржа, вони вивели мого чоловіка під руки і відвезли у невідомому напрямку. Від друзів мені вдалося з'ясувати, що моєму чоловіку висунуто звинувачення за статтею 282 КК РФ (екстремізм)», — наводяться в телеграм-каналі Стрєлкова слова його дружини.

За словами Реґінської, про місцезнаходження чоловіка досі нічого невідомо, на зв'язок він не виходив.

Варто зазначити, що максимальне покарання за зазначеною статтею – 20 років ув’язнення.