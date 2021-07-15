Монастирський погодився на пропозицію Зеленського очолити МВС замість Авакова.

Голова комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський погодився на пропозицію очолити Міністерство внутрішніх справ. Про це він сам заявив журналістам після засідання фракції «Слуга народу», на якому обговорювали відставку Арсена Авакова та призначення нового очільника МВС, повідомив «Інтерфакс-Україна».

«Я прийняв найскладніше рішення в своєму житті. Відповісти «так» на пропозицію Президента очолити Міністерство внутрішніх справ. Це відбулося буквально кілька хвилин тому. Я розумію, на яку жертву іду як людина, як політик, але я зробив цей вибір і буду претендувати на цю посаду», – заявив Монастирський.

Денис Монастирський повідомив, що розгляд подання про його призначення міністром внутрішніх справ відбудеться в п'ятницю, 16 липня.

«У середу профільний Комітет з питань правоохоронної діяльності розгляне заяву міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. У четвер відбудеться голосування за цією заявою про відставку. І, ймовірно, в п'ятницю відбудеться ще одне засідання Комітету з питань правоохоронної діяльності і, відповідно, розгляд подання на призначення міністра внутрішніх справ», – повідомив кандидат.

Відповідаючи на питання, чому саме йому запропонував Президент посаду міністра МВС, Монастирський сказав: «Він запропонував як людині, з якою він йшов у команді, серед перших осіб, які власне були заявлені як команда Президента, як керівника профільного комітету з питань правоохоронної діяльності, який, на його думку, зможе очолити цей напрям».

Народний депутат також сказав, що не знає причини відставки Авакова, оскільки з ним поки що не говорив. Монастирський також відмовився дати оцінку роботі міністра МВС Авакова.

«Давайте (прокоментую, – ред.) після того, як відбудуться відповідні рішення Верховної Ради про прийняття відставки і про призначення нового міністра», – сказав Монастирський.

Нагадаємо, у вівторок, 13 липня, Арсен Аваков подав заяву про відставку з посади міністра внутрішніх справ.

ДЛЯ ДОВІДКИ Денис Монастирський народився у Хмельницькому 12 червня 1980 року. Закінчив юридичний факультет Хмельницького університету управління та права, кандидат юридичних наук. У 2007-му працював юристом у компанії Hillmont Partners, 2009-му — в Global Ties KC, у 2015—2017 роках був юристом у компанії ТОВ «Лігал Консалтинг». У 2013 році був визнаний найкращим волонтером року за результатами Національного конкурсу «Волонтер року». Є співзасновником і членом правління Подільського молодіжного культурного об'єднання «У майбутнє через культуру». У VIII скликанні Верховної Ради Монастирський був помічником-консультантом на громадських засадах народного депутата Антона Геращенка, який є найближчим соратником Арсена Авакова. Монастирський був секретарем конкурсної комісії з відбору керівництва Держбюро розслідувань. Він експерт із реформування правоохоронної і судової системи ГО «Український інститут майбутнього», член Головної ради Українського товариства охорони пам’яток історії та культури. У 2019-му пройшов до Верховної Ради IX скликання за списком партії «Слуга народу». У парламенті очолив комітет з питань правоохоронної діяльності. Рух ЧЕСНО станом на 24 липня 2020 року називає його одним з народних депутатів, які подали найбільше законопроєктів.

Фото sluga-narodu.com, rada.gov.ua