Україна посилює кордон з Білоруссю тисячами силовиків і гелікоптерами.

 

Правоохоронні органи України посилюють прикордонну ділянку на українсько-білоруському кордоні. На межі працюватиме кілька тисяч українських силовиків, а в небо підіймуть гелікоптери.

 

 

Про це заявив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський під час поїздки у Волинську область, повідомляє пресова служба МВС. На Волині Монастирський відвідав місця дислокації додаткових сил МВС, де розташували підрозділи Держприкордонслужби, Нацгвардії та Нацполіції. Їх передислокували згідно з рішенням РНБО щодо посилення охорони кордону на напрямках потенційного руху незаконних мігрантів із Білорусі.

 

"Ми посилюємо прикордонні підрозділи силами Національної поліції та Національної гвардії. Додатково буде залучено близько 8,5 тисячі військовослужбовців та поліцейських. Це потужне угруповання складатиметься з 3 тисяч військослужбовців ДПСУ, 3,5 тисяч – НГУ та 2 тисяч – Нацполіції. Чергуватиме також авіація МВС, зокрема 15 вертольотів, які забезпечать мобільність і, за необхідності, перекидатимуть наші сили на кордон", – повідомив Монастирський.

 

Міністр запевнив, що такі дії дозволять стримати нелегальних мігрантів, однак для комплексного розв’язання проблеми є тільки один вихід – будівництво надійного сучасного інтелектуального кордону.

 

"Український рубіж необлаштований, тому в найкоротші терміни Україна має звести «інтелектуальний кордон» з Росією та Білоруссю. Для фінансування цього проєкту знадобиться 17 мільярдів гривень. Ці кошти будуть виділені з бюджету", – зазначив Монастирський.

 

Голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко повідомив, що наразі загрози з боку Білорусі немає.

 

"Ситуація стабільна та контрольована, ніяких загроз наразі для України немає. Однак наша служба разом із Нацполіцією та Нацгвардією відпрацьовує всі можливі сценарії для того, аби захистити український кордон від можливої спроби прориву, штучно організованого натовпами мігрантів", – зауважив Дейнеко.

 

11.11.2021

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