Міністри оборони України і Білорусі домовилися про взаємні візити аташе на військові навчання.

 

Міністр оборони України Олексій Резніков у понеділок відбув телефонну розмову із міністром оборони Білорусі Віктором Хреніним на тему військових навчань, котрі тривають на українській і білоруській територіях.

 

 

Як повідомила пресова служба Міноборони, бесіда відбулась "заради відновлення атмосфери діалогу, зниження градусу публічних проявів та забезпечення безпеки у регіоні".

 

Очільники оборонних відомств обговорили питання реалізації заходів щодо підвищення довіри і транспарентності під час проведення військових навчань поблизу державного кордону, а також щодо виключення можливих інцидентів та взаємного інформування про виникнення позаштатних ситуацій.

 

Міністр оборони України поінформував білоруського колегу про хід командно-штабних навчань "Заметіль – 2022", наголосивши на тому, що вони мають оборонний характер.

 

З метою зміцнення взаємної довіри домовлено про візит аташе з питань оборони Республіки Білорусь в Україні на заходи навчань "Заметіль – 2022", а також про візит аташе з питань оборони України у Білорусі на заходи білорусько-російських навчань "Союзна рішучість – 2022", повідомили у Міноборони.

 

Міністри також домовились про продовження контактів з метою розвитку відносин в оборонній сфері "в дусі добросусідства".

 

"Вдячний моєму колезі Віктору Хреніну за відверту розмову. Я неодноразово підкреслював, що стосунки між українським і білоруським народами є особливими. Наші почуття є дуже теплими. Будь-які загрози чи провокації з боку України по відношенню до Білорусі виключені, це просто неможливо. Віктор Геннадійович так само запевнив мене у відсутності ризиків і загроз для України з території Республіки Білорусь. Ми обговорили речі, які зараз на порядку денному і визначили алгоритм подальшої взаємодії. Сприймаю це як позитивний сигнал і перший крок до плідної співпраці", –  прокоментував Резніков.

 

Як повідомила державна білоруська інфjрмаційна аґенція Белта, сторони обговорили стан співпраці у військовій сфері, теперішні "больові точки", а також конкретні кроки зі зміцнення атмосфери довір'я і безпеки у регіоні. 

 

Віктор Хренін відзначив, що народ України був і буде для Білорусі братнім народом. Білорусь не є інціатором напруги у стосунках Білорусі та України.

 

Олексій Резніков виступив за відновлення співпраці між двома країнами, а також активізацію співпраці з питань безпеки і взаємного довір'я.

 

"Міністри обговорили проведення заходів підготовки збройних сил і висловили впевненість, що ці заходи не несуть загроз безпеці братнім країнам", – ідеться у новині.

 

Білоруська Белта синхронно із українським Міноборони зазначає, що міністри обговорили конкретні кроки для досягнення взаємної довіри і транспарентності, а бесіду влаштували задля відновлення атмосфери діалогу, зниження градусу публічних проявів та безпеки у регіоні,

 

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