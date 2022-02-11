Байден закликав американців негайно полишити Україну.

Він заявив, що військовики США за жодного сценарію розвитку подій в Україні не будуть відправлені туди, навіть для допомоги евакуації.

 

 

Президент Сполучених Штатів Джо Байден закликав американців вже зараз полишити Україну з огляду на російську аґресію. Цей його заклик пролунав в інтерв'ю NBC News.

 

«Американські громадяни повинні виїхати зараз. Це не той випадок, коли ми маємо справу з терористичною організацією. Ми маємо справу з однією з найбільших армій у світі. Це зовсім інша ситуація, і все може швидко вийти з-під контролю. Події можуть розгортатися шалено швидко», – застеріг президент США.

 

На запитання телемодератора про те, за якого сценарію американські війська можуть опинитися в Україні, наприклад, для евакуації своїх співгромадян, Байден відповів, що «такого [сценарію] немає». «Ні. Це світова війна, якщо американці та Росія починають стріляти один в одного», – додав він.

 

Байден спробував заспокоїти своїх громадян, які наразі перебувають в Україні, запевняючи, що російські вояки в разі інвазії в Україну їх не зачіпатимуть. Він, зокрема стверджував, що якщо президент Росії Володимир Путін «досить божевільний (foolish enough), щоб вторгнутися», він водночас «достатньо розумний (smart enough), щоб не робити нічого, що негативно вплинуло б на американських громадян».

 

Нагадаємо, що напередодні Держдепартамент США рекомендував американським громадянам негайно залишити Україну «у зв'язку зі загрозою російських військових дій, а також через COVID-19». Тим громадянам США, які вирішать залишитися на українській території, американське зовнішньополітичне відомство рекомендує «проявляти підвищену обережність у зв'язку зі громадськими заворушеннями та потенційними бойовими діями» у разі загострення ситуації.

11.02.2022

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