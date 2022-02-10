Білий дім заявив про відсутність планів масової евакуації американців з України.

Водночас американська влада підтвердила рекомендації для своїх громадян залишити країну, якій загрожує аґресія Росії.

У Білому домі запевнили, що адміністрація США, як і раніше, не планує проводити масової та централізованої евакуації американців з України у зв'язку з загрозою російського вторгнення. Про це йшлося на пресконференції речниці Білого дому Джен Псакі, яка відбулася у середу, дев’ятого лютого, її стенограму опубліковано на офіційному сайті президентської адміністрації.

Водночас Псакі підтвердили рекомендації, які дає Державний департамент США. Йдеться про те, що американське дипломатичне відомство ще кілька тижнів тому порадило своїм громадянам, котрі перебувають в Україні залишити її межі через загрозу російської аґресії. Утім, речниця Білого дому наголосила, що це лише рекомендації, які є необов'язковими для виконання.

Відповідаючи на запитання журналіста про те, що у разі вторгнення може статися з американцями, які не виконають цих рекомендацій і залишаться в Україні, Джен Псакі зазначила, що Вашінґтон та його союзники досі не знають ьаки дійде до інвазії. Вона відмовилась коментувати останні повідомлення американської розвідувальної спільноти.

«Ну, спробуймо не поспішати. По-перше, ми не знаємо, чи президент Путін ухвалив рішення про вторгнення. У нас ще немає нової оцінки з цього приводу. Так? Очевидно, я не збираюся обговорювати звіти розвідки, на які, я думаю, ви також посилалися. Я можу вам сказати, що є попередження громадянам США не від президента. Це те, чим Держдепартамент займається вже тижнями, тижнями і тижнями», – відповіла Псакі.

Вона зазначила, що американська влада не володіє точними даними про кількість громадян США, які наразі перебувають в Україні. «Як ви всі знаєте, оскільки ми вже обговорювали це раніше, громадяни США не зобов’язані реєструватися у разі подорожі до іноземної країни. І ми не ведемо вичерпного списку громадян США. При цьому Держдепартамент час від часу робить оцінки. Тож я просто хотіла б повторити для всіх вас, що ще в жовтні, отже кілька місяців тому, за оцінками Держдепартаменту, в Україні проживало близько 6600 громадян США. Навряд чи зараз ця цифр сильно змінилася», – розповіла вона.

Псакі підкреслила, що нинішні рекомендації Держдепартаменту значно більше схожі на рекомендації, видані для громадян США, які мешкають в Ефіопії чи Казахстані, де на місцях останніми місяцями виникали обставини зі загрозою безпеці. Проведення паралелей з Афганістаном, за словами Псакі, у випадку з Україною є недоречним.

«Люди мають розуміти, що Сполучені Штати зазвичай не проводять масових евакуацій. Звичайно, ситуація в Афганістані була унікальною з багатьох причин, у тому числі й тому, що це був кінець 20-річної війни. Ми закінчували війну, ми не намагалися запобігти війні, як у цьому випадку. Є ціла низка способів, за допомогою яких американці можуть покинути Україну [у приватному порядку], і ми закликаємо їх зробити саме це», – заявила речниця Білого дому.

Водночас Джен Псакі наголосила, що якщо вторгнення все ж відбудеться, то американські дипломатичні представництва, не тільки в Україні, а й у сусідніх країнах, «завжди доступні для громадян США, якщо їм знадобиться допомога».