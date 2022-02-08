Влада Польщі вирішила безоплатно передати Україні військове обладнання.

Як наголосили у Варшаві, «передача техніки східному сусіду не знизить боєздатності польських військових частин».

 

 

Уряд Польщі ухвалив постанову про безоплатну передачу збройним силам України військового обладнання. Про це повідомив у вівторок, восьмого лютого, новинний портал onet.pl з покликом на комюніке інформаційної служби польської Ради міністрів. Про яке саме обладнання йдеться в повідомленні не уточнюється.

 

«Уряд хоче підтримати свого східного сусіда, надавши безоплатно військову техніку. Це чергове рішення Ради міністрів щодо передачі обладнання Україні», – зазначено у повідомленні.

 

Як наголосили в уряді, «рішення про передачу військового майна було ухвалено в результаті проведеного аналізу з урахуванням необхідності забезпечення поточних операцій польських збройних сил та підтримки необхідного рівня запасів армії». «Це означає, що передача техніки східному сусіду не знизить боєздатності польських військових частин», ­– зазначається в комюніке.

 

Підготовку до перевезення військової техніки до України здійснюватиме Інспекція забезпечення Збройних Сил РП, а «техніку передадуть українській армії уповноважені представники Війська Польського». Постанова уряду набирає чинності з дня її ухвалення.

 

Нагадаємо, що Польща на початку минулого тижня інформувала про готовність передати Україні кілька десятків тисяч артилерійських снарядів, комплекси ПЗРК, а також легкі міномети, розвідувальні безпілотники та інше озброєння оборонного характеру.

08.02.2022

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