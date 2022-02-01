Польща погодилася передати Україні легкі міномети.

Ймовірно, Варшава передасть Києву також розвідувальні безпілотники й інше озброєння оборонного характеру.

Влада Польщі готова передати Україні легкі міномети й інше озброєння. Про це заявив у вівторок, першого лютого, прем'єр-міністр країни Матеуш Моравєцький (Mateusz Morawiecki) у Варшаві на брифінгу з керівником українського уряду Денисом Шмигалем. Про це повідомив польський новинний телеканал TVN24.

«Ми готові передати Україні кілька десятків тисяч артилерійських снарядів, портативних зенітно-ракетних комплексів Grom, а також легкі міномети, розвідувальні безпілотники та інше озброєння оборонного характеру», – запевнив польський прем’єр.

Моравєцький також згадав про гібридну загрозу з боку Росії в енергетичній сфері і в сфері поставок газу та вугілля. Він зазначив, що Польща вже транспортує газ і підписала угоду з Україною про передачу газу зі заходу на схід. «Але ми говорили з прем'єр-міністром (Шмигалем, – Z) про якнайшвидше розширення потужностей, будівництво газогону, який зможе прокачувати великі обсяги газу найближчим часом», – додав польський прем'єр.

За словами глави польського уряду, «Польща готова надати допомогу як у галузі газу, так і питаннях, пов'язаних з обороною та економічною підтримкою України». «Ми готові передати також гуманітарну допомогу, що вже робимо», – додав він.

Моравєцький виступив за надання Україні якнайширшої підтримки всіма західними країнами, висловивши надію, що до військового нападу на цю країну не дійде. «Потрібно готуватися до найгіршого розвитку подій, щоб він не настав. Наприклад, до надання допомоги для поранених, допомога у разі потреби евакуації частини населення. Але перший сценарій – оборона української держави від аґресії, яка, сподіваюся, не настане», – сказав він.

Глава польського уряду підтвердив рішучість Варшави відстоювати територіальну цілісність України. «Звісно, ​​Крим, Донецька та Луганська області є частиною України за міжнародним правом, і її не змінить російська окупація. Українська держава та українське суспільство обрали курс на Захід, і кожна суверенна держава повинна мати можливість самостійно обирати напрямки свого розвитку. Тут не повинно бути місця для “ближнього зарубіжжя” чи для сфери впливу, яку Росія хоче розширити», – заявив Моравєцький.