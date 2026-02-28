ЄУ розглядає кілька варіантів, як зняти вето Угорщини на кредит Україні.

Напередодні Орбан заблокував надання Україні кредиту на суму 90 мільярдів євро.

Чиновники Європейської Унії намагаються знайти рішення, як зняти вето Угорщини на кредит Україні на суму 90 мільярдів євро. Як повідомляє телеканал Euronews з покликом на слова президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, розглядається кілька варіантів.

«Ми так чи інакше виконаємо умови кредиту. Дозвольте мені бути гранично ясною: у нас є різні варіанти, і ми їх використовуватимемо», – запевнила вона.

Чиновники та дипломати Євроунії сходяться на думці, що найбільш логічним та практичним вирішенням суперечки став би ремонт Україною нафтогону «Дружби», яким російська нафта надходить до Угорщини. Ділянка трубопроводу в Львівській області була поважно пошкоджена внаслідок атаки російських безпілотників. Фон дер Ляєн попросила Зеленського «прискорити» ремонтні роботи. Зеленський, своєю чергою, запевнив, що зробить все можливе, проте зауважив, що через безперервні російські обстріли роботи можуть бути проведені «не так швидко».

Представники ЄУ розглядають і нестандартні юридичні шляхи для зняття угорського вето та виходу з глухого кута в питанні кредиту у розмірі 90 мільярдів євро. Верховна представниця ЄУ з питань зовнішньої політики й безпеки Кая Каллас запропонувала повернутися до «плану А», який ґрунтується на заморожених активах Росії. Але такий варіант може перекреслити делікатну угоду, укладену в грудні, і змусити лідерів розпочати нову суперечливу дискусію. Бельгія, головний зберігач російських активів, як і раніше, виступає категорично проти.

Обговорюється теж можливість використання статті 4.3 Договору ЄУ, яка закріплює принцип «щирої співпраці» та зобов'язує всі держави-члени «утримуватися від будь-яких заходів, які можуть поставити під загрозу досягнення цілей Унії». У минулому Комісія використала цей пункт для порушення судових позовів проти урядів, дії яких підривали взаємну довіру.

Також розглядається можливість натиснути на Угорщину, заблокувавши для неї 16,2 млрд євро у рамках SAFE – багатомільярдної програми ЄУ, запущеної минулого року для збільшення витрат на оборону за рахунок пільгових кредитів. Проте якщо план Угорщини на 16,2 мільярда євро буде схвалено на цьому етапі, Орбан заявить про це як про політичну перемогу перед виборами 12 квітня. Якщо ж план буде відхилено, він матиме шанс посилити свої претензії та зміцнитися у своїх політичних позиціях.

Угорський прем'єр не вперше розігрує українську карту задля отримання грошових вигод від Євроунії. Зокрема так відбулося під час вирішення питання про початок перемовин з Україною про вступ та про військову підтримку Києва.